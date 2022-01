Το Ουκρανικό στέλνει τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ μιαν ώρα αρχύτερα;

Η ουκρανική κρίση ωθεί τη Φινλανδία προς το ΝΑΤΟ; Αυτό είναι το ερώτημα των ημερών, για τα δυτικά ΜΜΕ τουλάχιστον, όσο εκκρεμεί η κίνηση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην ουκρανική σκακιέρα. Οπως είναι γνωστό, για τη συνέχιση της κατάστασης του «μη πολέμου» που σοβεί μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, το Κρεμλίνο έχει θέσει ως όρο απαράβατο τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ ανατολικώς. Αυτός ο όρος του Πούτιν, τον οποίο καλώς γνωρίζει και ζυγίζει ο Λευκός Οίκος, έχει προκαλέσει αναζωπύρωση της εσωτερικής συζήτησης στο Ελσίνκι αναφορικά με το επίμαχο ζήτημα: ένταξη της Φινλανδίας στο Ατλαντικό Σύμφωνο «εδώ και τώρα» ή μήπως αργότερα; Η Corriere della Sera μετέφερε στους αναγνώστες της τα τεκταινόμενα στη φιλανδική πρωτεύουσα.

Δύο είναι τα πραγματολογικά στοιχεία που πρέπει να συγκρατήσουμε, έγραψαν οι Ιταλοί: πρώτον, ότι η Φινλανδία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το 1995 και, δεύτερον, ότι διαθέτει εξαιρετικά εκτεταμένη μεθόριο με τη Ρωσία, 1.340 χιλιομέτρων. Θα μπορούσε ο καθένας να προσθέσει και το πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο, του Ρωσοφινλανδικού Πολέμου του 1939-40 δηλαδή, όπως και τη συνέχεια αυτού, την επίθεση των Φινλανδών από κοινού με τους Γερμανούς εναντίον της Σοβιετικής Ενωσης κατά το διάστημα 1941-44 –τότε που οι Φινλανδοί είχαν πολιορκήσει το Λένινγκραντ μαζί με τη Βέρμαχτ και τα Βάφεν Ες Ες–, αλλά και τις πολεμικές αποζημιώσεις που κατόπιν υποχρεώθηκε να καταβάλει η Φινλανδία στη Σοβιετική Ενωση.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας τους, τόσο ο φινλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο όσο και η φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν επισήμαναν ότι η χώρα επιφυλάσσεται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όποτε αυτή το αποφασίσει. «Ας το διευκρινίσουμε και πάλι: το περιθώριο ελιγμών της Φινλανδίας και η ελευθερία επιλογής λύσεων που διαθέτει περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα στρατιωτικής ευθυγράμμισης με το ΝΑΤΟ ή την αίτηση για ένταξή μας σε αυτό όταν το αποφασίσουμε» δήλωσε απερίφραστα ο Νιινίστο. Αλλά και η πρωθυπουργός Μαρίν είπε ότι η Φινλανδία έχει λάβει τα κατάλληλα μαθήματα από το παρελθόν που αφορά αυτήν και τη Ρωσία.

Τα βρετανικά Μέσα, όπως οι Financial Times, έγραψαν ότι δεν περιμένουν τώρα το φινλανδικό αίτημα προς ένταξη στο ΝΑΤΟ, ωστόσο επισήμαναν ότι και η Φινλανδία και η Σουηδία, μπορεί να μην είναι μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο έχουν σταθερή και χρόνια σχέση συνεργασίας με τον Οργανισμό, όπως και με πολλά από τα μέλη του. Οπωσδήποτε, όμως, όπως υπογράμμισαν, το τάιμινγκ, η ένταση στις ρωσοουκρανικές σχέσεις και εν γένει το Ουκρανικό, επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση του ζητήματος και μάλιστα σε επίπεδο που δεν παρατηρήθηκε από το 2014, δηλαδή από την εποχή που η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία.

Οι διαπραγματεύσεις με στόχο την αποφυγή της σύγκρουσης στο ουκρανικό πεδίο συνεχίζονται, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα: ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν τηλεφωνική συνδιάλεξη, επί τη βάσει «της ιδιαίτερης φύσης της σχέσης μας» όπως έγραψε ο δεύτερος σε ένα «τιτίβισμά» του. Οι δύο ηγέτες, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, συζήτησαν την ανάγκη «να διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη και να αποτραπεί νέα κλιμάκωση».

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022