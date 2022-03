Το Κίεβο καλεί το Πεκίνο να παίξει «σημαντικό ρόλο» για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε την Κίνα να «παίξει σημαντικό ρόλο» για την εξεύρεση μιας λύσης που θα θέτει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Εδώ και δεκαετίες, οι ουκρανο-κινεζικές σχέσεις βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Συμμεριζόμαστε τη θέση του Πεκίνου για την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και καλούμε την Κίνα, ως παγκόσμια δύναμη, να παίξει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές» έγραψε ο υπουργός στον λογαριασμό του στο Twitter.

For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022