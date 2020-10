Στον Πειραιά έδεσε το ρωσικό πλοίο «Vice Admiral Kulakov»

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε το επιβλητικό ρωσικό πολεμικό πλοίο «Vice Admiral Kulakov» (Αντιναύαρχος Κουλάκοφ), και άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία. Τα πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

To ανθυποβρυχιακό πλοίο πήρε το όνομά του από τον ήρωα του σοβιετικού ναυτικού Νικολάι Κουλάκοφ (1908 – 1976).

«Το μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο “Vice Admiral Kulakov” και μια ομάδα πολεμικών πλοίων του Βόρειου Στόλου του Ρωσικού Ναυτικού επισκέπτεται το λιμάνι του Πειραιά» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα με ανάρτησή της στο Twitter, στην οποία επισυνάπτονται δύο φωτογραφίες από το πλοίο με φόντο το λιμάνι του Πειραιά.

The large anti-submarine ship “Vice Admiral Kulakov” and a group of warships of the Northern Fleet of the #Russian Navy are visiting the port of Piraeus #Greece. pic.twitter.com/MsfYmq87Jt

— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) October 19, 2020