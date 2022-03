Στο ρωσικό κανάλι ΤV Rain φώναξαν «Οχι στον πόλεμο» πριν τους κλείσει ο Πούτιν

Την ώρα που κάποιοι –και εντός Ελλάδος– διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό των ΜΜΕ του Πούτιν (βλέπε Russia Today, Sputnik κ.ά.) στις χώρες της Δύσης, ο ρώσος πρόεδρος συνεχίζει την πάγια τακτική φίμωσης κάθε φωνής που τολμά να υψώνεται απέναντί του.

Ετσι και με το ρωσικό κανάλι TV Rain που τόλμησε να επικρίνει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήδη από την περασμένη εβδομάδα η Γενική Εισαγγελία είχε εκδώσει απόφαση για την παύση της λειτουργίας του διότι, όπως αναφερόταν, μετέδιδε fake news για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Και στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας μπλόκαρε το σήμα του τηλεοπτικού σταθμού, με τους δημοσιογράφους του να συνεχίζουν τις μεταδόσεις μέσω YouΤube.

Στην τελευταία τους εκπομπή μέσω YouTube (δείτε ολόκληρη πάνω) οι εργαζόμενοι του καναλιού φώναξαν «Οχι στον πόλεμο» και λίγο πριν πέσει το «μαύρο» από το καθεστώς του Πούτιν, έκλεισαν με τη «Λίμνη των Κύκνων», όπως είχαν κάνει το 1991 οι Σοβιετικοί.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed)#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineWar #Putin #Russia pic.twitter.com/NAkWlghe0r

— Chilly Chills (@WeeliyumF) March 3, 2022