Στα Ανάκτορα του Ουεστμίνστερ η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ Β’

Στα Ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, τα οποία στεγάζουν τη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλής των Κοινοτήτων, έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης η πομπή που μετέφερε τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το φέρετρο, το οποίο βρισκόταν στο Λονδίνο, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, από το βράδυ της Τρίτης, τοποθετήθηκε στο Ουεστμίνστερ Χολ, το παλαιότερο κτίριο των Ανακτόρων, όπου θα ακολουθήσει σύντομη λειτουργία από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ.

Μετά από τη λειτουργία η σορός της βασίλισσας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες και θα τελειώσει το πρωί της κηδείας της, στις 19 Σεπτεμβρίου.

Thousands out to witness the Queen’s carriage passing down Whitehall and into parliament. pic.twitter.com/YY8UojRxSh

— Aubrey Allegretti (@breeallegretti) September 14, 2022