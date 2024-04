Βρετανία: Εναντι €1,37 εκατ. πουλήθηκε το ρολόι του πλουσιότερου επιβάτη του Τιτανικού

Ενα χρυσό ρολόι τσέπης, το οποίο ανήκε στον πλουσιότερο επιβάτη του Τιτανικού, πουλήθηκε σε δημοπρασία το Σάββατο έναντι 1,37 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son.

To αντίτιμο που κατέβαλε αμερικανός συλλέκτης ήταν σχεδόν δεκαπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας του ρολογιού, δηλαδή 116.000-175.000 ευρώ.

Καταρρίφθηκε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο από το ναυάγιο του Τιτανικού, που αφορούσε το βιολί το οποίο πουλήθηκε το 2013 σε δημοπρασία έναντι 1,3 εκατ. ευρώ.

Η θήκη του ίδιου βιολιού πουλήθηκε το Σάββατο έναντι 420.000 ευρώ στη δημοπρασία του οίκου Henry Aldridge & Son.

OPINION: We are increasingly uneasy with the auctioning of recovered #Titanic family artifacts. John Jacob Astor's watch up for auction tomorrow must be in a museum, not fall into the hands of a private collector never to be seen again. Bid link: https://t.co/YIZ62UHYoF pic.twitter.com/N3LrgU9Lvm — Save Titanic Memorial Lighthouse (@TitanicNewYork) April 26, 2024

Με χαραγμένα τα αρχικά JJA, το χρυσό ρολόι τσέπης ανήκε στον αμερικανό επιχειρηματία Τζον Τζέικομπ Αστορ, ο οποίος βρήκε τον θάνατο σε ηλικία 47 ετών στο ναυάγιο του Τιτανικού, τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου 1912.

Ηταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο εκείνη την εποχή, με περιουσία 87 εκατομμυρίων δολαρίων που σήμερα θα αντιστοιχούσαν σε αρκετά δισεκατομμύρια.

Λίγη ώρα αφότου βοήθησε τη σύζυγό του Μάντλιν να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, ο Τζον Τζέικομπ Αστορ εθεάθη να καπνίζει ένα τσιγάρο μαζί με τον αμερικανό συγγραφέα Τζακ Φουτρέλ, σύμφωνα με περιγραφές επιβατών που επέζησαν.

A gold pocket watch recovered from the body of the richest man on the Titanic has sold at auction in the UK for a record-breaking AU$2.3 million. READ MORE: https://t.co/OguAdgAZWu pic.twitter.com/nlgcmGkN2N — The Project (@theprojecttv) April 28, 2024

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε στις 22 Απριλίου 1912. Πάνω του βρέθηκε το χρυσό ρολόι τσέπης, 14 καρατίων.

«Το ρολόι αποκαταστάθηκε πλήρως μετά την επιστροφή του στην οικογένεια» του Τζον Τζέικομπ Άστορ «και φορέθηκε από τον γιο του», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών στην παρουσίαση.

Very interested to see how much Wallace Hartley’s violin valise sells for in the latest Titanic memorabilia auction. Mum & I saw it, along with his violin, at Dewsbury Town Hall in October 2013. Here’s a couple of photos from that exhibition. #Titanic #WallaceHartley pic.twitter.com/umvWTIreeU — ✿ Jane Roberts ✿ – PastToPresentGenealogy ★彡 (@JaneElRoberts) April 26, 2024

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Τιτανικού και ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια στην ιστορία της ωρολογοποιίας που σχετίζονται με το διασημότερο πλοίο στον κόσμο».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News