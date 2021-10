Αυτή τη φορά ταξίδεψε στα αλήθεια στο Διάστημα ο 90χρονος «κάπτεν Κερκ»

Από το τηλεοπτικό Διάστημα όπου ταξίδευε το «Εντερπράιζ» στο πραγματικό Διάστημα βρέθηκε –έστω και για λεπτά- την Τετάρτη ο Γουίλιαμ Σάτνερ, ο καναδός ηθοποιός που ενσάρκωσε τον «κάπτεν Κερκ».

Το διαστημικό σκάφος της Blue Origin, της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, μετέφερε τον Σάτνερ και άλλους τρεις τουρίστες σε ύψος περίπου 100 χιλιομέτρων πριν επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη.

Εκτός από τον καναδό ηθοποιό, στο σκάφος βρίσκονταν ο πρώην μηχανικός της NASA και συνιδρυτής της εταιρείας Planet Labs, Κρις Μποσούιζεν, ο Γκλεν ντε Βρις, υψηλόβαθμο στέλεχος στην γαλλική Dassault Systèmes, και η Όντρεϊ Πάουερς, στέλεχος της Blue Origin, αρμόδια για τις πτήσεις και τη συντήρηση του διαστημοπλοίου.

Στα 90 του, ο Σάτνερ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα.

Επρόκειτο για την δεύτερη τουριστική πτήση στο Διάστημα για το σκάφος της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, ο οποίος συμμετείχε στην προηγούμενη πτήση, τον Ιούλιο. «Θα θαυμάσω τη θέα από το Διάστημα. Θέλω να δω τον πλανήτη και να απολαύσω την ομορφιά του» ανέφερε ο Σάτνερ σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Blue Origin.

Ο πύραυλος New Shepard, στον οποίο επέβαιναν οι ταξιδιώτες είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, επαναχρησιμοποιούμενος και απογειώνεται κάθετα. Το ταξίδι γίνεται μέχρι τη «γραμμή Καρμάν», σε ύψος 100 χιλιομέτρων από τη Γη, που αποτελεί το «σύνορο» για το Διάστημα. Οι επιβάτες μπορούν να σηκωθούν από τα καθίσματά τους και να βιώσουν για μερικές στιγμές την έλλειψη βαρύτητας.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε λίγο πριν από τις 18:00 (ώρα Ελλάδος, 09:50 ώρα Τέξας).

Μέχρι την επιστροφή στη Γη, με τη βοήθεια τριών αλεξιπτώτων, το ταξίδι διαρκεί μόλις 11 λεπτά.

«Μου έδωσες την πιο βαθιά εμπειρία που θα μπορούσα να φανταστώ», είπε στον Τζεφ Μπέζος ο Σάτνερ μόλις έφτασε στη Γη.

Shatner to Bezos: "What you have given me is the most profound experience that I can ever imagine."

"I'm so filled with emotion about what just happened," he said tearfully https://t.co/FMnlRmCWyE pic.twitter.com/sHj0ZIRkMF

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 13, 2021