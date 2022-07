Σοκ στην Ιαπωνία: Πυροβόλησαν πισώπλατα τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Αμπε

Ενοπλος πυροβόλησε πισώπλατα τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Αμπε, ενώ εκείνος απηύθυνε ομιλία. Ο 67χρονος πολιτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες δεν παρουσιάζει σημεία ζωής.

Seconds after Abe Shinzo, the former Japanese PM, was shot.

People are screaming, "Call an ambulance!"

"Who shot him?!" The guy on the mic at the end,

"Are there medical experts? Please give us your hand!"#japan #Abe pic.twitter.com/FDiDKKnXM0 — Limeade JP (@limeade88361563) July 8, 2022

Οπως επιβεβαίωσε το πυροσβεστικό σώμα της ιαπωνικής πόλης Νάρα (δυτικά), κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Αμπε ήταν σε κατάσταση καρδιοπνευμονικής ανακοπής, χωρίς να έχει καμία ζωτική ένδειξη.

Japan's ex-PM Abe was shot at political event, NHK reports. Here's what we know:

-Abe unconscious, unresponsive after being shot in chest: report

-Attacker was arrested: NHK cites police

-Abe is being transported to a hospital in Nara via helicopter: NHK https://t.co/oT7329sEpI pic.twitter.com/ee4hd4OrVh — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 8, 2022

Τον πυροβόλησε πισώπλατα άνδρας οπλισμένος με τυφέκιο, ενώ εκείνος εκφωνούσε προεκλογική ομιλία σε ανοικτό χώρο.

In this video you can see the shooter standing right behind Shinzo Abe, wearing a white mask and a green t-shirt. And then he shot Shinzo Abe after which the security officers caught him.#ShinzoAbeShot #shinzo #Japan pic.twitter.com/1TDEORwwmV — Gaurav Agrawal (@GauravAgrawaal) July 8, 2022

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν 42χρονο.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και τα πρώτα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης (δείτε τα κάτω).

NHK World Japan 's TV footage of Shinzo Abe being shot pic.twitter.com/niucWs9Xyu — Eric Sturrock (@EricSturrock) July 8, 2022

Video of attack on Former Prime minister of Japan Sinzo Abe.#sinzoabeshortdead #japan pic.twitter.com/n4X5u8OjKQ — INC TV (@INC_Television) July 8, 2022

Ο Αμπε – ο πολιτικός που έμεινε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας (2006-2007, 2012-2020)- εκφωνούσε ομιλία ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Γερουσίας την Κυριακή όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό σωριάστηκε στο έδαφος, είπε πηγή προσκείμενη στην παράταξή του, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

BREAKING: Japan’s former Prime Minister Shinzo Abe collapsed and was bleeding after apparently being shot during a campaign speech in western Japan, NHK public television says.#安倍晋三 #安倍元首相 pic.twitter.com/oDu4sxq2GA — 桃夭 (@zhenxia75139962) July 8, 2022

Την πληροφορία ότι «ο πρώην πρωθυπουργός Αμπε βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε πρώτο το NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος απλά μένει να κηρυχθεί από ιατροδικαστικό.

Μετά τη δολοφονική επίθεση στον Αμπε, ο ιάπωνας πρωθυπουργός, Φουμίο Κισίντα, επέστρεψε εσπευσμένα στο Τόκιο, διακόπτοντας την προεκλογική του εκστρατεία.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρεσβευτής στην Ιαπωνία, Ραμ Εμάνιουελ, δήλωσε σοκαρισμένος από την επίθεση.

«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για την επίθεση με σφαίρες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Αμπε Σίνζο. Ο Αμπε-σαν υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης της Ιαπωνίας και αταλάντευτος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός λαός προσεύχονται να είναι καλά ο Άμπε-σαν, η οικογένειά του και ο ιαπωνικός λαός», ανέφερε ο κ. Εμάνιουελ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News