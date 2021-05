Σε Ισραήλ και Παλαιστινιακά εδάφη ο Δένδιας την Τρίτη

Παρών στη διαμεσολαβητική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος το πρωί της Τρίτης μεταβαίνει στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη για συνομιλίες με τον ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι και τον υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Ριάντ Αλ Μαλίκι.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών έρχεται σε συνέχεια σειράς επαφών που είχε τη Δευτέρα με τον αιγύπτιο ομόλόγο του και τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και της Παλαιστινιακής Αρχής στην Αθήνα τη Δευτέρα (βλ. πιο κάτω)

Την ίδια ημέρα ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ που συγκάλεσε ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ενωσης, Ζοσέπ Μπορέλ, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και επίσκεψη στην Ιορδανία, όπου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι.

Την Πέμπτη τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στο Κάιρο για συνομιλίες με τον αιγύπτιο ομόλογό του – και συχνό συνομιλητή του την τελευταία περίοδο- Σαμέχ Σούκρι, με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία και το πρωί της Δευτέρας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου S.Shoukry, συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή – I spoke by phone to #Egypt FM S.#Shoukry. Focus on recent developments in the region. pic.twitter.com/3akDI2nT0J

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 17, 2021