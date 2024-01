Πυραύλους των Χούθι κατέστρεψαν οι ΗΠΑ – οι αντάρτες είχαν επιτεθεί σε αμερικανικό πλοίο

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο, για τέταρτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, θέσεις στα εδάφη που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη.

Συγκεκριμένα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη οι Αμερικανοί προχώρησαν σε πλήγματα στο έδαφος εναντίον 14 βαλλιστικών πυραύλων των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, οι οποίοι επιτίθενται για εβδομάδες εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι νέες επιδρομές των ΗΠΑ στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού οι Χούθι ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο του Αντεν.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες εκτόξευσαν «πυραύλους εναντίον του αμερικανικού πλοίου Genco Picardy στον Κόλπο του Αντεν» και «έπληξαν τον στόχο τους», αναφέρει ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ουάσινγκτον είχε χαρακτηρίσει ξανά «τρομοκρατική» οντότητα τους αντάρτες.

The US and UK launched new nighttime attacks on Houthi positions in Yemen, according to reports. pic.twitter.com/Dht4pePh0A

— Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) January 18, 2024