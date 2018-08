Παντρεύτηκαν (;) ο Νιλ Γιανγκ και η Ντάριλ Χάνα

Με τα δεσμά του γάμου φαίνεται πως ενώθηκαν ο Νιλ Γιανγκ και η ηθοποιός Ντάριλ Χάνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γάμος του θρύλου της φολκ και της ηθοποιού έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Καλιφόρνια, στην πόλη Ατασκέρο.

Την είδηση, σύμφωνα με τον Guardian, φαίνεται να επιβεβαίωσε ο κιθαρίστας Μαρκ Μίλερ, ο οποίος συνεχάρη το ζεύγος μέσω facebook.

«Συγχαρητήρια στην Ντάριλ Χάνα και τον Νιλ Γιανγκ για τον γάμο τους. Μακάρι να είναι μακρύς κι ευτυχισμένος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το βέβαιο είναι ότι ο 72χρονος τραγουδιστής και η 57χρονη πρωταγωνίστρια είναι μαζί από το 2014.

Λίγο πριν, ο Νιλ Γιανγκ είχε πάρει διαζύγιο από την -επί 36 χρόνια- σύζυγό του.

