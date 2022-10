«Clean Ocean – Συνεισφέρουμε σ’ ένα πιο βιώσιμο μέλλον» στην Υδρούσα

Με αξιοσημείωτη αποδοχή, συμμετοχή και συνέργεια ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της φιλόδοξης δράσης «Clean Ocean – Συνεισφέρουμε σ’ ένα πιο βιώσιμο μέλλον!» στη νήσο Υδρούσα, έναντι της περιοχής της Βούλας.

Ο εμπνευστής, ανάδοχος της πρωτοβουλίας και συντονιστής υλοποίησης της δράσης XTERRA Greece – TRIMORE Sport Events, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στην τελετή απονομών του 9ου XTERRA Open Water Swimming Challenge 2022, παρουσίασε το έργο της πρώτης φάσης της δράσης μέσα από την πρεμιέρα του επίσημου βίντεο Clean Ocean for Sustainability – Official Media Clip.

Βασικός στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στην προστασία/αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης –και όπως ανακοινώθηκε– ακολουθεί μεγάλη και διαρκής προσπάθεια.

Σε συνεργασία με την ECOELASTIKA, του μοναδικού εγκεκριμένου από την πολιτεία φορέα, υπεύθυνου για την οικολογική διαχείριση των ελαστικών μετά το τέλος του κύκλου της ζωής τους, αναπτύσσεται ένας σχεδιασμός διαρκούς ενεργοποίησης και συμμετοχής κολυμβητών, υποβρύχιων αλιέων, αλιέων και λοιπών ενδιαφερόμενων.

Σε μια πρωτοφανή άτυπη συνέργεια, όλοι εκείνοι θα σημειώνουν σε ηλεκτρονικό χάρτη εφαρμογής που θα δημιουργηθεί, ελαστικά που εντοπίζουν στην καθημερινότητά τους. Ακολούθως, ομάδα η οποία θα ελέγχει την εφαρμογή και τις συγκεντρώσεις ελαστικών, θα σχεδιάζει και ακολούθως -εξασφαλίζοντας όλες τις κατάλληλες άδειες και συμπράξεις- θα δρομολογεί την ανέλκυσή τους πρόκειται.

Ολα τα ελαστικά τα οποία θα ανελκύονται, πάντα με ορθή από πλευράς ασφάλειας/αρχαιολογίας πρακτική, πρόκειται να οδηγούνται σε μονάδες αξιοποίησης μέσω των μηχανισμών της ECOELASTIKA, η οποία φροντίζει για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας με την εφαρμογή κανόνων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

Το Clean Ocean κρατώντας ως υπόδειγμα διαχείρισης την πρώτη φάση που αρμονικά πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη αρωγή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, της Επίλεκτης Ομάδος Ειδικών Αποστολών Αιγάλεω, της ATHINES By The Sea και την πολύτιμη έμπρακτη και οικονομική στήριξη του μεγάλου χορηγού FORD MOTOR HELLAS και των χορηγών ΗΛΕΚΤΩΡ, MINETTA Ασφαλιστική, περνώντας στην δεύτερη φάση του αναζητώντας τους απαραίτητους πόρους υλοποίησης του οράματός του, καλεί και άλλους οργανισμούς να συστρατευτούν και συνδράμουν εμπράκτως, ενώ υπόσχεται να επανέρχεται ετησίως με απολογισμό έργου και επικαιροποίηση σχεδίου δράσης επόμενου έτους.

Παράλληλα, με τη βοήθεια του νέου χορηγού Elval Colour υπόσχεται την επιβράβευση εκείνων που θα σημειώσουν επωνύμως στον ηλεκτρονικό χάρτη της εφαρμογής, ελαστικό το οποίο ακολούθως θα ανελκυστεί, με μία θέση για κάθε ελαστικό, στην ετήσια κλήρωση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου αξίας που θα ξεπερνά τα € 2.500. Η Marathon Bikes, θα φροντίζει για την αξιοπιστία του ποδηλάτου, την βελτιστοποίηση της τελικής αξίας που θα φτάνει στο νικητή (προσφέροντας όλο το κέρδος της και συνοδευτικές υπηρεσίες συναρμολόγησης, υποστήριξης, κ.λπ).

Τη μεγάλη προσπάθεια πλαισιώνει πλήθος συνεργατών, χορηγών, υποστηρικτών και αρωγών:

Στρατηγικοί Συνεργάτες: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης | ECOELASTIKA Α.Ε.

Ειδικοί Συνεργάτες: Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Αιγάλεω | ATHINES By The Sea

Μεγάλοι Χορηγοί: FORD Motor Hellas

Χορηγοί: HΛEΚΤΩΡ | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΝΕΤΤΑ | ELVAL COLOUR

Υποστηρικτές: Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι | 1MATION | Horizon | Marathon Bikes

Υπό την έγκριση των: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων | Λιμεναρχείο Σαρωνικού | Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών

www.diaplous-ssda.gr

www.trimore.gr

WHO IS WHO

Η TRIMORE, brand της diaplouss.s.d.a. Ltd, δημιουργήθηκε το 2014 και αναπτύσσει όλο το business unit: Premium Sport Events Organizing. Εχει σχεδιάσει το Nafplio Triathlon (2015), το Syros Triathlon (2016) και απέκτησε την εκπροσώπηση της XTERRA στην Ελλάδα (2017). Εκτοτε, ως XTERRA Greece, διοργανώνει τον μοναδικό αγώνα Off Road Τριάθλου στην Ελλάδα, μέρος του European & World Tour της XTERRA Planet και προκριματικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος XTERRA της Χαβάης στο τέλος κάθε έτους.

Παράλληλα, διοργανώνει την περίφημη κολυμβητική συνάντηση ανοικτής θαλάσσης XTERRA Open Water Swimming Challenge. Σχεδίασε και υλοποίησε τον πρώτο αγώνα SwimRun της Ελλάδος, στην Ύδρα (2018) και απέκτησε την εκπροσώπηση στη χώρα μας του ISOMAN Triathlon Equalized (2018), διοργανώνοντας για πρώτη φορά το 2019 στην Καστοριά και στο Ρέθυμνο, αγώνες Sprint ISOMAN και το 2020 Quarter ISOMAN στο Ρέθυμνο.

Το ξεκίνημα του 2021 βρήκε την TRIMORE, παράλληλα ως XTERRA Greece, ISOMAN Hellas και SwimRun Hellas, με πλήθος βραβεύσεων, διακρίσεων και αναγνωρίσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ως φορέας θεματικού – αθλητικού τουρισμού, απευθυνόμενη σε όλα τα επίπεδα αθλητών και ηλικιών, έχοντας στο ιστορικό της 24 άκρως επιτυχημένα events, σε εξαιρετικές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες συνθέτουν το TRIMORE Multisports TOUR: Ναύπλιο, Σύρος, Χαλκιδική, Βουλιαγμένη, Υδρα, Βάρκιζα, Ξάνθη, Καστοριά, Ρέθυμνο και με καθιερωμένο το μότο: Being More Adventurous! Τον Ιούλιο του 2021 η TRIMORE για μια ακόμη φορά καινοτόμησε σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας το 1ο In Pool TRIathlon, ανοίγοντας νέα προοπτική στο άθλημα του Τριάθλου.

Στο πλαίσιο Κοινωνικής Υπευθυνότητος, τον Οκτώβριο του 2022, μια Περιβαλλοντική δράση με την ονομασία Clean Ocean, σχεδιάστηκε και έκανε το πρώτο βήμα στο νησί της Υδρούσας στην περιοχή της Βούλας, επιχειρώντας τον καθαρισμό των βυθών της θάλασσας από τα ελαστικά οχημάτων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News