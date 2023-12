Παπαστράτος: η μεγαλύτερη «πράσινη» επένδυση στην 93χρονη ιστορία της

Φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές, αντλίες θερμότητας και βιομηχανικού τύπου ηλεκτρικό μπόιλερ. Στις αρχές του 2025 το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο θα είναι ακόμη πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Με μια «πράσινη» επένδυση €10.000.000, τη μεγαλύτερη στην 93χρονη ιστορία της, η Παπαστράτος αναβαθμίζει ενεργειακά τις εμβληματικές εγκαταστάσεις της, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30%.

Η στρατηγική αυτή επένδυση αποτελεί οργανικό μέρος του συνεχιζόμενου ριζικού εταιρικού μετασχηματισμού της Παπαστράτος σε εταιρεία τεχνολογίας με όραμα το τέλος του τσιγάρου, που ξεκίνησε από το 2017. Είναι επίσης ορόσημο στη μετάβασή της σε αυτό που λέμε «έξυπνη βιομηχανία» ή Industry 4.0. Εντάσσεται στο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της Philip Moris Internatinal (PMI), μέσα από το οποίο, η μητρική της Παπαστράτος, PMI, θα επενδύσει συνολικά €120 εκατ. στα εργοστάσιά της παγκοσμίως, προκειμένου να δει το όραμά της για τη βιώσιμη Βιομηχανία του Μέλλοντος (Manufacturing of the Future) να υλοποιείται.

«Η Παπαστράτος κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στη διαδρομή της προς την υλοποίηση της “Βιομηχανίας του Μέλλοντος”», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Γιώργος Μαργώνης, από το βήμα του ετήσιου Οικονομικού Συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Και πρόσθεσε: «Σε συνέχεια των μεγάλων επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 700 εκατ. ευρώ, ανακοινώνουμε τη μεγαλύτερη πράσινη επένδυση στην ιστορία μας, που στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου μας. Η “έξυπνη” βιομηχανία είναι εξ ορισμού άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα. Για εμάς στην Παπαστράτος, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ούτε εναλλακτική λύση ούτε ζήτημα επιβολής. Είναι μονόδρομος και δική μας συνειδητή επιλογή. Είναι η ίδια η στρατηγική μας. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το καλύτερο, με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουμε: με πράξεις και αποτελέσματα», κατέληξε ο κ. Μαργώνης.

Το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο είναι ένα από τα πρώτα που θα υλοποιήσουν αυτή την επένδυση. Αυτό πιστοποιεί για ακόμη μια φορά τον κομβικής σημασίας ρόλο της ελληνικής εταιρείας, αλλά και της ελληνικής αγοράς και οικονομίας, στον στρατηγικό σχεδιασμό της PMI.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μεγάλης αυτής «πράσινης» επένδυσης σημαντική ήταν η συνεισφορά της ομάδας του Εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρείχε τεχνογνωσία και υψηλού επιπέδου τεχνική καθοδήγηση.

