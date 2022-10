Ουκρανία: Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε νοσοκομείο στο Χάρκοβο

Ο ρωσικός στρατός κατάφερε πυραυλικό πλήγμα σε νοσοκομείο στην συνοικία Κουπριάνσκ στην περιοχή του Χαρκόβου. «Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης Ολεγκ Σινεγκούμποφ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε ένας γιατρός αναισθησιολόγος και τραυματίσθηκε μια νοσηλεύτρια.

Russian troops struck a hospital in Ukraine’s Kharkiv region, governor Oleg Synegubov said. An anaesthesiologist was killed in the attack, and a nurse was injured.

“Striking a hospital is the height of the Russians’ cruelty,” the governor wrote.https://t.co/6P8DOcno4C pic.twitter.com/yHYobifEWV

— Novaya Gazeta. Europe (@novayagazeta_en) October 3, 2022