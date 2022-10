Οι ιρανοί φοιτητές αψηφούν την καταστολή

Οι ιρανοί φοιτητές ενέτειναν τις κινητοποιήσεις τους σε πείσμα της καταστολής από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες φέρονται να εγκλώβισαν πολλούς από αυτούς, και να πυροβολούν αδιακρίτως προς το μέρος τους, σε κεντρικό πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας του Ιράν, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον Guardian, oι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδότησε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ η νεαρή κοπέλα βρισκόταν υπό κράτηση, έχοντας προηγουμένως συλληφθεί από την αστυνομία ηθών για «ανάρμοστη ενδυμασία», εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα, αποκαλύπτοντας ένα πολιτισμικό χάσμα μεταξύ της μορφωμένης νεολαίας της και ενός ηλικιωμένου ανδρικού θρησκευτικού κατεστημένου.

Τις τελευταίες ώρες, προσέθεσε, μεγάλωσε η ανησυχία για την βία των Αρχών κατά των φοιτητών που διαδήλωναν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ της Τεχεράνης, καθώς η αστυνομία απάντησε με πυροβολισμούς και δακρυγόνα.

Οι πρώτοι φώναζαν συνθήματα όπως «γυναίκα, ζωή, ελευθερία» καθώς και «οι μαθητές προτιμούν το θάνατο από την ταπείνωση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

