Λουκέτο στο κινηματογραφικό στούντιο της «Αγριας Δύσης»

«Rawhide», «Bonanza», «Gunsmoke».

Αλλά και «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Και δίπλα σε αυτά, εμβληματικά γουέστερν του παλιού Χόλιγουντ, όπως το «Αριζόνα» και το «Ρίο Μπράβο», η «Χαμένη Πόλη του Χρυσού» και «Αίμα στον πράσινο βάλτο» (Gunfight at the O.K. Corral).

Συνολικά πάνω από 400 ταινίες και άλλες 30 τηλεοπτικές σειρές είχαν γυριστεί στα Old Tucson στούντιο, στην Αριζόνα, από την ημέρα που άνοιξαν, το 1939, για τις ανάγκες της ταινίας «Αριζόνα» με τον Ουίλιαμ Χόλντεν, μέχρι προ εβδομάδων, που οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν να τους βάλουν λουκέτο.

Ισως όχι οριστικό, αλλά πάντως τα στούντιο, τα οποία λειτουργούσαν και ως θεματικό πάρκο για τους λάτρεις του Φαρ Γουέστ, είχαν μηδενικά έσοδα από τον Μάρτιο και μετά – άλλη μια παράπλευρη «απώλεια» λόγω κορονοϊού.

Η ανακοίνωση του μάνατζμεντ αναφέρει ότι «η απόφαση να κλείσει το Old Tucson επ’ αόριστον λόγω COVID-19 πάρθηκε με βαριά καρδιά. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το Old Tucson για την κοινότητά μας, τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους μας, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς».

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να διατηρήσουμε τους πιστούς θαυμαστές μας ασφαλείς όταν ήμασταν ανοιχτοί, αλλά τα τρέχοντα πρωτόκολλα και οι περιορισμοί της δημόσιας υγείας COVID-19 περιόρισαν την παρουσία επισκεπτών στο πάρκο, μέχρι το σημείο που το Old Tucson δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει ως κερδοφόρα επιχείρηση», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των στούντιο.

Ο Τζον Βερχέιτζ είπε ότι η αρμόδια κομητεία Πίμα θα καθορίσει το πρόγραμμα επαναλειτουργίας και επανέναρξης του θεματικού πάρκου, αφήνοντας ωστόσο και έναν αστερίσκο ότι μπορεί το λουκέτο να είναι και οριστικό.

«Το Old Tucson αποτελεί ένα τεράστιο μέρος της κινηματογραφικής ιστορίας του έθνους μας. Οποιο και αν είναι το μέλλον του πάρκου, η κομητεία θα προσπαθήσει να διατηρήσει και να τιμήσει αυτήν την ιστορία», δήλωσε με τη σειρά του ο πρόεδρος του συμβουλίου εποπτών της κομητείας Pima, Ραμόν Βαλντέζ.

Η διευθύντρια του Γραφείου Τουρισμού της Πίμα, Νταϊάν Φρις, δήλωσε ότι «το Old Tucson είχε και θα συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην τουριστική οικονομία της περιοχής».

Πρόσθεσε, δε, ότι η κομητεία θα αναζητήσει ιδέες από πιθανούς φορείς εκμετάλλευσης και άλλους εκμισθωτές σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει το Old Tucson στο εγγύς μέλλον.

«Η κομητεία έχει ευθύνη να διατηρήσει και να προστατεύσει αυτό το πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και γι’ αυτό θα διεξάγει μια προσεκτική διαδικασία που θα καθορίσει την υψηλότερη και καλύτερη χρήση του ακινήτου που να το συνδέει τόσο με το ιστορικό παρελθόν του, όσο και με το εύθραυστο οικοσύστημα της ερήμου στην οποία εδράζεται», κατέληξε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Old Tucson έκλεισε για ένα χρονικό διάστημα.

Ενα μεγάλο μέρος του στούντιο καταστράφηκε από μια μεγάλη πυρκαγιά το 1995 και παρέμεινε κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του πάρκου το 1997.