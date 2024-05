Ρωσία: Τραυματίες και ζημιές από ουκρανικές επιθέσεις σε Μπέλγκοροντ και διυλιστήρια

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας εναντίον του Μπέλγκοροντ και της περιφέρειάς του, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

«Η πόλη και η (ομώνυμη) περιφέρεια Μπέλγκοροντ έγιναν στόχος αεροπορικής επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Κατοικίες και οχήματα υπέστησαν άμεσα πλήγματα», ανέφερε ο Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι: επτά ενήλικοι κι ένα παιδί», είπε.

Πέντε από τους τραυματίες, ανάμεσά τους κορίτσι 11 ετών, τραυματίστηκαν από θραύσματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ στους υπόλοιπους τρεις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, 19 πολυκατοικίες, μία μονοκατοικία και 37 οχήματα έχουν υποστεί ζημιές στην πόλη.

Αλλες τέσσερις μονοκατοικίες και τρία οχήματα υπέστησαν επίσης ζημιές στο χωριό Ντουμπόβοε, που διοικητικά υπάγεται στην περιφέρεια.

Σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία, το Μπέλγκοροντ γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με drones μιας κατεύθυνσης. Το Κίεβο λέει πως πρόκειται για αντίποινα στους πρακτικά καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια.

Τη Δευτέρα, επίθεση με drones στην περιφέρεια αυτή στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 35.

Στις 30 Δεκεμβρίου, το Μπέλγκοροντ υπέστη την πιο φονική ουκρανική επίθεση στο ρωσικό έδαφος (25 νεκροί, 100 τραυματίες) από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, άλλη ουκρανική επίθεση με drones νωρίτερα σήμερα προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Τουλάχιστον έξι ουκρανικά UAVs καταστράφηκαν, όμως συντρίμμια κατέπεσαν στο διυλιστήριο και αρκετές δεξαμενές υπέστησαν ζημιές, στο χωριό Γιούραβκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ακόμη δυο ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο του Κλιντσόβσκι, στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, επίσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκαμάς, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές.

Παιδιά τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Την ίδια στιγμή, σχολικό γήπεδο επλήγη το απόγευμα της Τετάρτης από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις ενήλικες.

Δύο έφηβοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και ο ένας φέρεται να έχασε το πόδι του στο σημείο της επίθεσης, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεχ Σινεχούμποφ, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Παράλληλα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέστρεψαν 17 από τα 20 drones που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία εναντίον της ουκρανικής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα πρόσθεσε πως το σχολείο και κοντινές κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση.

Τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της Οδησσού διευκρίνισε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Την Πέμπτη, η Ρωσία τιμά την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ενωσης επί της ναζιστικής Γερμανία το 1945, με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα, παρόντος του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά, όπως πλέον είναι ο κανόνας τα τελευταία χρόνια, δίχως ηγέτες ξένων χωρών.

Η παρέλαση θα ξεκινούσε στις 10 το πρωί με τη συμμετοχή 9.000 ανθρώπων, στρατιωτικών και μη, και με την επίδειξη του ρωσικού οπλοστασίου. Ο ρώσος πρόεδρος θα εκφωνούσε ομιλία στην Κόκκινη Πλατεία.

