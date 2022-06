Οι έλληνες πολιτικοί παίρνουν θέση απέναντι στην απαγόρευση των αμβλώσεων

Αντιδράσεις και στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας προκάλεσε η ιστορική στροφή του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο ακύρωσε την Παρασκευή την απόφαση-ορόσημο που εδώ και περίπου μισό αιώνα διασφάλιζε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση (περισσότερα εδώ).

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα η απόφαση αυτή στέλνει ένα «επικίνδυνο μήνυμα» που «επηρεάζει τη διεθνή κοινότητα». «Δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα αμφισβητούνται. Καθήκον μας είναι να σταθούμε ενάντια σε αυτούς που μας φέρνουν πίσω στους σκοτεινούς αιώνες. Το δικαίωμα κάθε γυναίκας πάνω στο σώμα της είναι αδιαπραγμάτευτο», έγραψε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Supreme Court decision on abortion sends dangerous message affecting the international community.

Rights that should be self-evident are challenged. Our duty is to stand against those bringing us back to the dark ages.

The right of every woman over her own body is non-negotiable.

— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) June 24, 2022