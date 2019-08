Οι αρκούδες της Τουρκίας στο μέλι είναι… γκουρμέ

Ένας μελισσοκόμος στην Τουρκία ανακάλυψε μια… βαθιά αλήθεια για τα γαστρονομικά γούστα των αρκούδων του Πόντου: πως τα συγκεκριμένα θηλαστικά, όταν πρόκειται για μέλι, έχουν πολύ ακριβές και εκλεκτές συνήθειες.

Ο Ιμπραήμ Σεντέφ, μηχανικός από την Τραπεζούντα προσπαθούσε επί μήνες να κρατήσει τις κυψέλες των μελισσών μακριά από τα χέρια των τοπικών αρκούδων.

Δοκίμασε την κατασκευή μέχρι και μεταλλικών κλουβιών, όπου μέσα έκρυβε τα μελίσσια, αλλά πάντα, με κάποιο τρόπο, οι αρκούδες κατάφερναν να έχουν πρόσβαση στις κυψέλες με το αγαπημένο τους φαγητό.

Όπως σημειώνει η Guardian, μέσα σε τρία χρόνια ο Σεντέφ εκτιμά ότι μπορεί να έχει χάσει περισσότερο από 12.000 ευρώ από την παραγωγή μελιού του.

Έτσι, αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα: εγκατέστησε ειδικές κάμερες και κατέγραψε τα γούστα των αρκούδων για να διαπιστώσει ποια είναι αυτή η γεύση που τις ελκύει.

Μπροστά τους έβαλε τέσσερα μπολ: τα τρία περιείχαν διαφορετικούς τύπους μελιού – ανθέων, κάστανου, Aνζέρ και ένα τέταρτο που περιείχε μαρμελάδα κεράσι.

Το βίντεο έδειξε ότι οι αρκούδες είχαν, ξεκάθαρα, πολύ ακριβή γεύση καθώς το αγαπημένο τους και αυτό από το οποίο δοκίμαζαν συνέχεια ήταν το μέλι Ανζέρ, ένα από τα ακριβότερα στον κόσμο.

This is what happened in an epic battle between a beekeeper and honey-stealing bears in Turkey’s Trabzon province pic.twitter.com/LexHMCYwLz

— TRT World (@trtworld) 21 Αυγούστου 2019