Ο Τραμπ κατά του θρυλικού Μπέρνσταϊν του Γουότεργκεϊτ: Ανόητε γέρο γελάνε μαζί σου!

Είναι γνωστή η απέχθεια του προέδρου των ΗΠΑ για την ερευνητική δημοσιογραφία –για τον Ντόναλντ Τραμπ όλα τα ΜΜΕ που τον αντιπολιτεύονται είναι φορείς fake news και την αλήθεια την ξέρει μόνο εκείνος. Αυτή τη φορά όμως ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο επιτιθέμενος σε έναν από τους θρύλους της αμερικανικής δημοσιογραφίας, τον Καρλ Μπέρνσταϊν, ο οποίος μαζί με τον Μπομπ Γούνντγορντ είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ στη δεκαετία του 1970.

Ο παραλληλισμός και η αιτία όχλησης του προέδρου είναι στοιχεία ξεκάθαρα. Ο Μπέρνσταϊν και ο Γούντγουορντ είχαν με την έρευνά τους αποκαλύψει το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση του Ρίτσαρντ Νίξον το 1974. Τώρα λένε ότι ο Τραμπ ζει το δικό του Γουότεργκεϊτ, μια θέση που τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ περί πρόωρου τέλους της θητείας του ρεπουμπλικανού προέδρου.

CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018