Ο Τραμπ τα βάζει (και) με την Google: «Κρύβει τις θετικές ειδήσεις για μένα»

Με την Google τα έβαλε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την κολοσσιαία μηχανή αναζήτησης για πολιτικά κίνητρα.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε έντονα μέσω του Twitter λέγοντας ότι εμφανίζονται μόνο «αρνητικές ειδήσεις» για τον ίδιο όταν κάνει αναζήτηση με το όνομά του.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Google κρύβει τα δημοσιεύματα των «δίκαιων ΜΜΕ» αφού, κάνοντας αναζήτηση με τις λέξεις «Trump News”, λαμβάνει «μεροληπτικά» αποτελέσματα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, επικριτικές ειδήσεις για τον ίδιο.

«Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση και θα την αντιμετωπίσουμε», έγραψε, χωρίς να δώσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του, ή να διευκρινίσει σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το 96% των αποτελεσμάτων προέρχονταν από «Εθνικά Μέσα Ενημέρωσης της Αριστεράς», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνο».

….results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

«Η Google και άλλοι αποσιωπούν τις φωνές των Συντηρητικών και κρύβουν τις θετικές πληροφορίες. Ελέγχουν τι μπορούμε να δούμε ή όχι», επέμεινε.

Απαντώντας στις κατηγορίες του, η Google ανέφερε ότι «όταν οι χρήστες πληκτρολογούν ερωτήσεις στην μπάρα αναζήτησης, ο στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι θα λάβουν τις πιο σχετικές απαντήσεις σε λίγα δευτερόλεπτα». «Η αναζήτηση δεν χρησιμοποιείται για να θέσει κάποια πολιτική ατζέντα και δεν προκαταλαμβάνουμε τα αποτελέσματά μας υπέρ οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας», συνέχισαν από την εταιρεία, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε χρόνο βελτιώνονται οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι θα εμφανίζεται «υψηλής ποιότητας περιεχόμενο» που θα ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις των χρηστών.

«Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε την αναζήτηση της Google και ποτέ δεν κατατάσσουμε τα αποτελέσματα για να χειραγωγήσουμε μια πολιτική άποψη», τονίζει επίσης η εταιρεία.

JUST IN: Google responds after Trump accused it of rigging search results in favor of ‘bad’ coverage, saying: "Search is not used to set a political agenda and we don't bias our results toward any political ideology." https://t.co/0fXOra1yRd pic.twitter.com/oDxLJF2Oku — CNBC Now (@CNBCnow) August 28, 2018

Η επίθεση αυτή, εναντίον μιας από τις δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης παγκοσμίως, εντάσσεται στη γενικότερη τακτική του αμερικανού προέδρου εναντίον των ιστοτόπων κοινωνικών δικτύωσης που θεωρεί ότι μεροληπτούν σε βάρος των Συντηρητικών.

Ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου, Λάρι Κούντλοου, είπε σε δημοσιογράφους μετά τις αναρτήσεις του Τραμπ ότι ο Λευκός Οίκος «ρίχνει μια ματιά» στην Google, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Μετά τις αναρτήσεις του Τραμπ, η μετοχή της Alphabet υποχώρησε κατά -0,6%, στα 1.248,28 δολάρια.