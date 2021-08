Ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς αποχαιρετούν τον Τσάρλι Γουάτς

Τι μπορείς να γράψεις στα social media για τον Τσάρλι Γουάτς όταν έχει υπάρξει συνοδοιπόρος σου στη σκηνή και στη ζωή επί 58 ολόκληρα χρόνια;

Κάποιοι ίσως έγραφαν κατεβατά ολόκληρα, αλλά μερικές φορές τα λόγια δεν χρειάζονται. Ετσι και ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς αρκέστηκαν σε μία φωτογραφία εν είδει αποχαιρετισμού, που ανέβασαν στους λογαριασμούς τους.

Ο Τζάγκερ διάλεξε μία φωτογραφία του θρυλικού ντράμερ των Rolling Stones, που πέθανε την Τρίτη στα 80 του, από συναυλία του το 2010 στην Ελβετία, όμως με τη δική του τζαζ μπάντα, The ABC and D of Boogie Woogie, όπως γράφει το BBC.

Ο Ρίτσαρντς ανέβασε μία συμβολική εικόνα με τύμπανα στημένα στη σκηνή και μία ταμπέλα που γράφει «Κλειστό».

Δύο σκαθάρια ήταν ανάμεσα στο πλήθος των καλλιτεχνών που απέτισε φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είπε ότι ο Γουάτς ήταν ένας υπέροχος τύπος και φανταστικός ντράμερ, σταθερός σαν βράχος, ενώ ο Ρίνγκο Σταρ, έγραψε στο Twitter: «Ο θεός να ευλογεί τον Τσάρλι Γουάτς, θα μας λείψεις, φίλε».

Ο Ελτον Τζον, έγραψε με τη σειρά του: «Μία πολή θλιβερή μέρα. Ο Τσάρλι Γουάτς ήταν ο απόλυτος ντράμερ. Ο πιο κομψός άντρας και τόσο υπέροχη παρέα».

Το εγκώμιο του μουσικού έπλεξε ο συνάδελφός του στους Police, Στιούαρτ Κόπλαντ, λέγοντας στο BBC ότι ο Γουάτς είχε μία μοναδική ρυθμική προσωπικότητα που τον έκανε να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. «Είναι μοναδικός και είναι αναντικατάστατος. Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος με αυτό τον ήχο. Μπορείς να τον περιγράψεις, αλλά μόνο αυτός μπορούσε να τον παράγει».

Ο Τζον Ντένσμορ των Doors σημείωσε ότι ήταν ένας από τους πρώτους του δασκάλους και φαν της τζαζ σαν τον ίδιο.

Η Sheila E πρόσθεσε ότι ήταν ένας από τους καλύτερος και ότι είχε αναδείξει όλους τους ντράμερ με τη δουλειά του.

Ο Κένι Τζόουνς, ντράμερ με τους Who και Small Faces, είπε ότι ο Γουάτς ήταν η καρδιά και η ψυχή των Rolling Stones.

Ο Ρότζερ Ντάλτρεϊ, τραγουδιστής των Who, πρόσθεσε ότι ο Γουάτς ήταν ο τέλειος τζέντλεμαν, τόσο υπέροχος στον τρόπο που ντυνόταν όσο και στα ντραμς».

Και η Τζοάν Μπαέζ τον αποκάλεσε «πρίγκιπα ανάμεσα σε κλέφτες» και «τζέντλεμαν στα όλα του».

