Ο Κώστας (Τσιμίκας) που έγινε… Crosstas

Το ματς βρισκόταν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ νικούσε την Μπέρνλι με διαφορά δύο τερμάτων (2-0), και ο Κώστας Τσιμίκας δεν έδειχνε κανένα σημάδι κόπωσης, ή τραυματισμού. Ο Γίργκεν Κλοπ τον έβγαλε από το παιχνίδι (πέρασε στη θέση του τον Γκόμεζ), μόνο και μόνο για να δώσει στους θεατές την ευκαιρία να τον χειροκροτήσουν για την εξαιρετική του απόδοση. Ο Γερμανός φημίζεται, όσο λίγοι προπονητές, για την ικανότητά του να κρατά τους παίκτες του σε καλή διάθεση.

Ενα standing ovation από το απαιτητικό κοινό του «Ανφιλντ», που το μεσημέρι του Σαββάτου γέμισε ασφυκτικά για πρώτη φορά μετά τις 11 Μαρτίου του 2020 (τη βραδιά του αποκλεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Τσάμπιονς Λιγκ), είναι μια εμπειρία που κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να βιώσει. Ο 25χρονος έλληνας μπακ ευτύχησε να λάβει αυτό το «παράσημο», μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του ως βασικός στην Πρέμιερ Λιγκ.

Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τσιμίκας σημάδεψε με μια σέντρα εντυπωσιακής ακρίβειας το κεφάλι του Ντιόγκο Ζότα, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πόουπ. Ηταν η πρώτη του «ασίστ» στο αγγλικό πρωτάθλημα, που δημιούργησε το πρώτο γκολ της Λίβερπουλ μπροστά στο κοινό της στην εφετινή σεζόν. Κι άνοιξε το δρόμο για τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες, με συνολικό σκορ 5-0.

A little snapshot of the ovation Kostas Tsimikas has just received after a performance with which he can be extremely satisfied. pic.twitter.com/CKDOlKYTOE

— Dominic King (@DominicKing_DM) August 21, 2021