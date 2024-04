Ο Αλέκνα κατέρριψε το παλιότερο παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών στον στίβο: 74,35μ. στον δίσκο

Ο Μίκολας Αλέκνα από τη Λιθουανία πέτυχε βολή 74.35μ. στη δισκοβολία και κατέρριψε το μακροβιότερο παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών, στον στίβο.

Η πέμπτη προσπάθεια του 21χρονου δισκοβόλου σε μια συνάντηση ρίψεων στη Ραμόνα της Οκλαχόμα, την Δευτέρα, μετρήθηκε αρχικά στα 74.41μ. αλλά αργότερα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά έξι εκατοστά.

Το νέο ρεκόρ κατέρριψε εκείνο του Γερμανού Γιούργκεν Σουλτ, ο οποίος είχε ρίξει 74.08μ. το 1986.

Take a bow for the 21-year-old Mykolas Alekna 🙌

The best discus throw series in history.

Ο Αλέκνα κατέκτησε το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο στα παγκόσμια πρωταθλήματα του 2022 και 2023 αντίστοιχα.

Ο πατέρας του, Βιργίλιους Αλέκνα, ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης στο ίδιο αγώνισμα, το 2000 στο Σίδνεϊ και το 2004 στην Αθήνα και χάλκινος στο Πεκίνο, το 2008. Από το 2016, είναι βουλευτής στη Λιθουανία.

Το ρεκόρ του πατέρα του, 73,88 μέτρα, το οποίο πέτυχε το 2000, έπεσε πλέον στην τρίτη θέση της λίστας με τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών.

O Μίκολας Αλέκνα είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ.

