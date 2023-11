Νέες ταραχές στη Γαλλία μετά τη δολοφονία του 16χρονου Τομάς από νεαρούς μετανάστες

Η δολοφονία ενός 16χρονου αγοριού θα μπορούσε να αποδειχθεί «σημείο καμπής για τη γαλλική κοινωνία», προειδοποίησε η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, καθώς οι πολίτες κλήθηκαν να μην πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ολιβιέ Βεράν, έκανε την δήλωση αυτή μετά από πορεία ένοπλων «παραστρατιωτικών» ακτιβιστών σε προάστιο όπου ζουν οι ύποπτοι που συνελήφθησαν για τη δολοφονία. Οι γάλλοι αξιωματούχοι κάλεσαν σε ηρεμία μετά την πορεία.

Ο Τομάς σκοτώθηκε στις 19 Νοεμβρίου όταν νεαροί με μαχαίρια έφτασαν στο χωριό Κρεπόλ, κοντά στη Λυών, και επιτέθηκαν σε όσους έβγαιναν από χορό στον οποία είχαν πάει οι περισσότεροι από τους 500 κατοίκους του. Νωρίτερα, οι διοργανωτές είχαν αρνηθεί την είσοδο στους νεαρούς.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης εννέα άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα σοβαρά.

Σύμφωνα με την Telegraph, συντηρητικοί και σκληροδεξιοί πολιτικοί τόνισαν ότι η επίθεση είχε ρατσιστικά κίνητρα και είναι ενδεικτική του κινδύνου από τους μετανάστες και τις μειονότητες στη γαλλική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κρεπόλ την Δευτέρα, ο Βεράν δήλωσε ότι ο θάνατος του Τομάς ήταν «μια τραγωδία που μας θέτει σε κίνδυνο ανατροπής της κοινωνίας μας αν δεν σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

«Εναπόκειται στη Δικαιοσύνη να αποδώσει δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναγνώρισε ότι ο θάνατος του Τομάς δεν προκλήθηκε από έναν «απλό καβγά σε έναν χορό του χωριού».

Περισσότεροι από 100 ακροδεξιούς ταξίδεψαν στην κοντινή πόλη Ρομάν-σουρ-Ισέρ Isere το Σάββατο, με σκοπό να συγκρουστούν με νεαρούς μετανάστες στη γειτονιά Λα Μονέ, σύμφωνα με την αστυνομία.

FRANCE | 🔴 Riots have broken out in the community of Romans-sur-Isere in the Drome department in southeastern France over the recent death of a teenager, French media reported.

The teenager, named Thomas, died on November 19 after being stabbed at a festival… pic.twitter.com/VrjUIf2nC4

— THE CONTENT FACTORY (@ainewsnetworks) November 26, 2023