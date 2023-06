Παρίσι: Σοβαρά επεισόδια στα προάστια μετά τη δολοφονία 17χρονου από αστυνομικό

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν την Τρίτη και συνεχίζονταν όλο το βράδυ στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο του Παρισιού, μετά τον θάνατο 17χρονου αυτοκινητιστή από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί».

Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τρίτη το πρωί. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της.

Όμως, βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό– εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει για να φύγει.

There have been violent clashes between police and groups of youths in the Paris suburb of Nanterre after a teenager was apparently shot dead by an officer during a traffic stop.

Read more: https://t.co/HB1WyEqN0K pic.twitter.com/Zn6AnJo9Kh

— Sky News (@SkyNews) June 28, 2023