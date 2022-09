Σε εξέλιξη η επιστράτευση στη Ρωσία: «Αντίο μπαμπά, σε παρακαλώ γύρνα πίσω»

Χιλιάδες άνδρες σε όλη τη Ρωσία κλήθηκαν να καταταγούν στον ρωσικό στρατό την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη «μερική επιστράτευση» που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις της Μόσχας στην Ουκρανία, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές σε τοπικά και ξένα ΜΜΕ, αλλά και όπως κατέγραψαν απλοί πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις, «γεμίζοντας» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνες αποχαιρετισμού.

Σε πολλά από τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media διακρίνονται ολόκληρες οικογένειες να ξεπροβοδίζουν τους επίστρατους με δάκρυα στα μάτια. Αλλοτε οι ίδιοι οι σύζυγοί ή πατεράδες κλαίνε καθώς «χωρίζουν» από τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

В Нерюнгри компании «Колмар» и «Мечел» выдали сотрудникам повестки. Работников забирают от местного стадиона. Первая партия уже уехала, новые на подходе. Путин раздал российские недра олигархам, а те предоставляют ему своих крепостных. pic.twitter.com/BOnQCOm2MU — SVTV NEWS (@svtv_news) September 22, 2022

Οι ανταποκριτές δυτικών Μέσων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη Ρωσία μετέφεραν ανάλογες μαρτυρίες και εικόνες.

Σε ένα βίντεο του ρεπόρτερ του BBC Γουίλ Βέρνον που έκανε τον γύρο του διαδικτύου ένα κοριτσάκι κλαίει καθώς ο πατέρας του επιβιβάζεται σε ένα λεωφορείο μαζί με άλλους επίστρατους. «Αντίο μπαμπά. Σε παρακαλώ γύρνα πίσω!», λέει ανάμεσα σε λυγμούς η μικρή, σύμφωνα με τη μετάφραση του Βέρνον.

A video showing mobilised Russian men leaving to go and fight in the war. You can hear a child crying "Daddy, goodbye, please come back!" I've spoken to several locals, including one who was there, the video is genuine. pic.twitter.com/9McubXicjK — Will Vernon (@BBCWillVernon) September 22, 2022

Ορισμένες φορές οι αποχαιρετισμοί ήταν βίαιοι. Κάτοικος της Μόσχας η οποία συνελήφθη μαζί με τον σύζυγό της σε διαδήλωση κατά του πολέμου την Τετάρτη είπε στους Moscow Times ότι οι άνδρες που συνελλήφθησαν παρέλαβαν επί τόπου, στο αστυνομικό τμήμα, Φύλλα Πορείας.

«Στέλεχος της στρατολογίας παρέδωσε στους συλληφθέντες Φύλλα Πορείας. Οταν ζητήθηκε από τον πρώτο άνδρα να πάει σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε –αλλά όταν επέστρεψε με το χαρτί στο χέρι, αρχίσαμε να κλαίμε», ανέφερε η εν λόγω πηγή.

People detained at anti-war rallies in #Russia receive call-up papers Some are left at police departments to be taken directly to the military commissariat in the morning. pic.twitter.com/uskNBG0mG7 — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Men arrested at protests given call-up papers. https://t.co/jnTnjY7H4H — Rights in Russia (@rightsinrussia) September 22, 2022

Και ενώ ο ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα κινητοποιήσει εφέδρους με στρατιωτική εμπειρία μόνο, εξ ου και η αναφορά περί «μερικής» επιστράτευσης, πληροφορίες από όλη τη χώρα υποδηλώνουν ότι ορισμένοι άνδρες καλούνται να καταταγούν παρά το γεγονός ότι δεν είχαν λάβει εκπαίδευση από τις Ενοπλες Δυνάμεις, έγραψε η ηλεκτρονική εφημερίδα.

Sad mobilized men walk to the bus to a dull tune in #Blagoveshchensk. pic.twitter.com/sXnJomk9xe — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022

Οι Αρχές της πόλης Ουλάν Ουντέ, στη Σιβηρία, εν παραδείγματι, επικοινώνησαν με έναν πατέρα πέντε παιδιών χωρίς στρατιωτική εμπειρία, όπως δήλωσε η σύζυγός του Γιανίνα Νιμάεβα στους Moscow Times.

«Οι τοπικές Αρχές κάλεσαν χθες (σ.σ. Τετάρτη) τον σύζυγό μου και τον ρώτησαν πού βρίσκεται. Ημασταν σοκαρισμένοι και απλά κλείσαμε τα τηλέφωνά μας. Το πρωί της Πέμπτης επισκέφτηκαν την επίσημα δηλωμένη διεύθυνση μας προκειμένου να ελέγξουν αν ήταν εκεί», αφηγήθηκε η Νιμάεβα. Η οικογένεια επιχειρεί να έρθει σε επαφή με ΜΚΟ που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, προσέθεσε.

Κατά το ίδιο Μέσο, οι οργανώσει υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «πλημμύρισαν» από αιτήματα για βοήθεια την Πέμπτη, καθώς πολλοί στρατεύσιμοι αναζητούν τρόπους να αποφύγουν τον εξαναγκασμό να μετάσχουν στην παραπαίουσα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί ελέγχουν ακόμη και περαστικούς προκειμένου να διασταυρωθεί η στρατολογική τους κατάσταση.

Mobilization summonses are handed out to the citizens right outside the metro in #Moscow. pic.twitter.com/RXIbmqN7hi — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022

Η κατάσταση είναι διαφορετική, φυσικά, για όσους έχουν τη δυνατότητα να φύγουν.

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων επεσήμαναν ήδη από την Τετάρτη ότι οι πτήσεις εξωτερικού έγιναν ανάρπαστες στη Ρωσία, με τις ρωσικές Αρχές να αυξάνουν τους ελέγχους στα αεροδρόμια αρκετές ώρες αργότερα.

The landing of #Russian "mobilized troops" is planned in the near future in #Turkey and many other countries. Why no one flies to #Belarus?😅 pic.twitter.com/dMGUVrxGfZ — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022

Την Πέμπτη αναφέρθηκαν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων στα σύνορα της Ρωσίας με γειτονικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Γεωργίας και της Μογγολίας –η χερσαία «έξοδος» εύλογα προτιμάται από πολλούς καθώς οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν δραματικά.

It seems that the only chance for those Russians who can't put their own country into order and don't want to die in Ukraine – is to flee. Through neighboring countries or flying where no visa is needed – they need to flee It's better than to kill and be killed, at any rate. pic.twitter.com/uUGFH3ko8u — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2022

