Μόσχα: Σκόπιμη πρόκληση οι πληροφορίες για ρωσικούς πυραύλους στην Πολωνία

Σκόπιμη πρόκληση, με προφανή στόχο την κλιμάκωση, χαρακτήρισε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας τις πληροφορίες και τις δηλώσεις ουκρανών αξιωματούχων για ρωσικούς πυραύλους του έπληξαν το πολωνικό έδαφος.

«Οι δηλώσεις διαφόρων ουκρανικών πηγών και ξένων αξιωματούχων για δήθεν “ρωσικούς πυραύλους” που έπεσαν στο χωριό Πρζεβόντοφ (κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία) αποτελούν σκόπιμη πρόκληση με στόχο την κλιμάκωση της κατάστασης», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Russian Defense Ministry says wreckage found in Poland identified as elements of Ukrainian S-300 air defense system

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2022