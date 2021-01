Μετά την «προφητεία» για το Καπιτώλιο, ο Σβαρτσενέγκερ «επιστρέφει»: Ηταν η αμερικανική «Νύχτα των Κρυστάλλων»

Ως σημαίνων παράγοντας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και της αμερικανικής πολιτικής τείνει να αναδειχθεί ο Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο ηθοποιός ταινιών δράσης και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος σε μια παρέμβασή του για τα όσα συνέβησαν την 6η Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον παρομοίασε την εισβολή στο Καπιτώλιο από τους οπαδούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Νύχτα των Κρυστάλλων επί χιτλερικής Γερμανίας.

Ο Σβαρτσενέγκερ δεν είναι τυχαία περίπτωση στην αμερικανική πολιτική.

Κατ’ αρχάς είχε υπάρξει ο τελευταίος Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας —αξίωμα που στην αρχή της πολιτικής του καριέρας είχε και ο μετέπειτα πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, γεγονός που σε κάποιους είχε γεννήσει τη φιλοδοξία να τον δουν και αυτόν στον Λευκό Οίκο, ασχέτως αν κάτι τέτοιο προσκρούει σε νομικά εμπόδια.

Κατά δεύτερον, με έναν τρόπο είχε «προφητεύσει» και τα αιματηρά επεισόδια στο Καπιτώλιο (εδώ), προειδοποιώντας σε κείμενό του για το πού θα μπορούσε να οδηγήσει η τοξική ρητορική του Τραμπ και οι διαδήλωση που διοργάνωσε ο απερχόμενος πρόεδρος την κρίσιμη ημέρα στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Και τώρα, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να βγάλουν από πάνω τους το άγος του Τραμπ, ο διάσημος χολιγουντιανός ηθοποιός δίνει το σήμα, συγκρίνοντας τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς του απερχόμενου προέδρου με αυτούς που πρωταγωνίστησαν στο πογκρόμ κατά των Εβραίων στη χιτλερική Γερμανία.

Είναι η πρώτη φορά που τόσο ηχηρά γίνεται ταύτιση των οπαδών του Τραμπ με τις ορδές του Χίτλερ. Και μολονότι αποφεύγεται η απευθείας σύγκριση των δύο, οι συνειρμοί είναι αναπόφευκτοι.

Ο Σβαρτσενέγκερ, 73 ετών, ανέβασε στο Twitter βίντεο στο οποίο αφηγείται την παιδική του ηλικία που την πέρασε στη σκιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Μεγάλωσα στην Αυστρία. Γνωρίζω πολύ καλά τη “Νύχτα των Κρυστάλλων”. Ήταν μια νύχτα οργής εναντίον των Εβραίων που έγινε το 1938 από τους ναζιστές ομοϊδεάτες των “Proud Boys”. Η Τετάρτη ήταν η “Ημέρα των Κρυστάλλων” εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα σπασμένα γυαλιά στα παράθυρα του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ο όχλος δεν γκρέμισε μόνο τα παράθυρα του Καπιτωλίου. κατέστρεψε τα ιδανικά που θεωρήσαμε δεδομένα».

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021