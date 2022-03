LIVE: Η ώρα της διπλωματίας ή «λύση»… Κορέας;

Η 33η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία ανέτειλε με μια ελπίδα, ότι η ώρα της διπλωματίας αντί των όπλων δεν αργεί, καθώς φαίνεται ότι η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν έχει αναλάβει έναν κρίσιμο ρόλο να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι —ένας νέος γύρος συνομιλιών ξεκινά στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από συμφωνία του τούρκου προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όμως την ίδια ώρα το πυροβολικό του τελευταίου συνεχίζει το καταστροφικό του έργο…

06:01 Το πρωτοσέλιδο των λονδρέζικων Times τη Δευτέρα είναι σαφές: Ο Πούτιν θέλει να διχοτομήσει την Ουκρανία όπως έγινε με την Κορέα τη δεκαετία του 1950.

Ίδιος τίτλος και από τον Guardian.

05:56 Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κηρύξει σε ειδικό καθεστώς προστασίας το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

Η Ιρίνα Βέρεστσουκ υποστήριξε ότι πρέπει να σταλεί ειδική αποστολή του ΟΗΕ για να αναλάβει τη φύλαξη της περιοχής, κατά την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα.

«Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια, οι ανεύθυνες και αντιεπαγγελματικές ενέργειες του στρατού της Ρωσίας εγείρουν σοβαρή απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για εκατοντάδες εκατομμύρια άλλους Ευρωπαίους», επιχειρηματολόγησε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

«Για αυτό καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει άμεσα μέτρα για την αποστρατιωτικοποίηση της ζώνης αποκλεισμού του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ και την ανάπτυξη ειδικής αποστολής» του Οργανισμού, επέμεινε.

05:02 Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στην Ουκρανία τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου στο Χόλιγουντ στο Λος Αντζελες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

!! 04:00 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους συμπατριώτες του εναντίον κάθε συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Σε διάγγελμά του το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους απηύθυνε αυστηρό μήνυμα πως τους «φαινομενικά ανόητους» οι οποίοι είπε πως συνεργάζονται με τον ρωσικό στρατό.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτοί (οι Ρώσοι) απορρίπτουν ακόμη και τον δικό τους λαό. Τι νομίζετε πως θα κάνουν με τους ξένους προδότες;»

Διεμήνυσε στους Ουκρανούς που το σκέφτονται να επανεξετάσουν τη στάση τους.

«Ξέρω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πολυσκέφτονται τα πράγματα».

«Αλλιώς δεν θα γίνονταν προδότες», πρόσθεσε με νόημα.

03:30 Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέα αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε αρκετές πόλεις το βράδυ της Κυριακής.

Η πρωτεύουσα Κίεβο και οι πόλεις Λουζκ, Ρίβνε και Χάρκοβο ήταν ανάμεσα σε αυτές όπου ακούστηκαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις. Χώρος αποθήκευσης καυσίμων βρίσκεται στις φλόγες στο Λουζκ (βορειοδυτικά).

Οι σειρήνες της αεράμυνας ακούστηκαν σε πρακτικά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η ουκρανική ηγεσία κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό πως εφαρμόζει «απάνθρωπες τακτικές», αναφερόμενο στον «μερικό ή πλήρη αποκλεισμό ανθρωπιστικών διαδρόμων» και «τον αποκλεισμό πολιορκημένων πόλεων», σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Κατά τον ίδιο, συνεχίζονται οι «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον ουκρανικών πόλεων ενώ η Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι καίριας στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα, ισοπεδώνεται.

Again total missile strikes at 🇺🇦. Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr, Rivne. Every day more & more rockets. Mariupol under carpet bombing. 🇷🇺 no longer has a language, humanism, civilization. Only rockets, bombs & attempts to wipe 🇺🇦 off the face of the earth. Does Europe really like it?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2022