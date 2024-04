Λίβανος: Διοικητή της Χεζμπολάχ σκότωσαν οι Ισραηλινοί

Νέα επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου πραγματοποίησε την Τρίτη το Ισραήλ, «εξουδετερώνοντας» υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF).

Πρόκειται για τον Ισμαήλ Γιουσέφ Μπαζ, ο οποίος στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του στο παραλιακό μέτωπο του Λιβάνου, στην πόλη Αϊν Μπάαλ.

🔴ELIMINATED: Commander of Hezbollah’s coastal sector and senior official in several positions of Hezbollah’s military wing, Ismail Yusuf Baz.

Ismail was involved in the promotion and planning of rocket and anti-tank missile launches toward Israel from the coastal area of…

— Israel Defense Forces (@IDF) April 16, 2024