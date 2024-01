Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό φυσικού αερίου κοντά στην Αγία Πετρούπολη

Η Novatek, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε την Κυριακή πως οι εργασίες σε σταθμό LNG ιδιοκτησίας της στη Βαλτική ανεστάλησαν έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του, ως αποτέλεσμα «εξωτερικής επίδρασης».

Νωρίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες περιφερειακοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για φωτιά που προκλήθηκε από εκρήξεις στον τερματικό σταθμό αερίου της ρωσικής εταιρείας στο συγκρότημα στο Ουστ Λούγκα, περίπου 170 χλμ. δυτικά της Αγίας Πετρούπολης, εν μέσω πληροφοριών για παρουσία ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής επίδρασης», έκανε γνωστό η Novatek, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η λειτουργία «στον (σταθμό) Novatek Ουστ-Λούγκα έχει σταματήσει και ένα επιχειρησιακό αρχηγείο έχει δημιουργηθεί προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες» του συμβάντος και της διακοπής των εργασιών, προσέθεσε η εταιρεία. Κατά την ίδια πηγή, «η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει αργότερα».

Footage of a drone flying towards the Novatek terminal in Ust-Luga appeared. Reportedly two drones attacked the facility which caught fire after. https://t.co/OPkBCaC2gZ pic.twitter.com/WLvq1TYBqC

Δεν υπάρχουν τραυματίες εξαιτίας της «φωτιάς στον τερματικό σταθμό της Novatek στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα», καθώς «το προσωπικό απομακρύνθηκε εσπευσμένα» ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των Αρχών της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντραζντιένκα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με σύντομο βίντεο που εικονίζει πελώρια πυρκαγιά και καπνό να υψώνεται.

«Κηρύχθηκε υψηλό επίπεδο συναγερμού στην περιοχή Κινγκισέψκι», όπου υπάγεται το λιμάνι, προσέθεσε.

Κατά τον ιστότοπο της Novatek, το συγκρότημα στο Ουστ-Λούγκα μετατρέπει φυσικό αέριο σε νάφθα, σε καύσιμο για αεροσκάφη και σε συστατικά στοιχεία καυσίμων για πλοία.

Τα επίσημα κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι προς το παρόν τα αίτια της φωτιάς δεν είναι γνωστά. Το ρωσικό Μέσο Shot, ωστόσο, μετέδωσε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είπαν πως άκουσαν να πετάει drone και κατόπιν εκρήξεις. Αλλο μέσο, το Fontanka, έκανε λόγο για εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones που πετούσαν προς την κατεύθυνση της Αγίας Πετρούπολης προτού εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Το Baza, ακόμη ένα ρωσικό ψηφιακό μέσο, που φέρεται να έχει πηγές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αν όχι να συνδέεται μαζί τους, μεταφόρτωσε στο Telegram βίντεο στο οποίο διακρίνονται φλόγες να υψώνονται στον ουρανό σε βιομηχανικό συγκρότημα.

The fire in the port "Ust-Luga" in the Leningrad region has been going on for almost 10 hours already

At the moment the fire is almost eliminated. Novatek's terminal was seriously damaged.

The terminal was used to process fuel for military purposes. A fire at the terminal… pic.twitter.com/ZFz9XMO0yu

— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2024