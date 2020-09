Ολα για την ψήφο στις ΗΠΑ: γήπεδα NBA, θέατρα, ντράιβ ιν

Ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν είναι ένας τυχαίος αθλητής, αυτό ήταν κάτι που το γνωρίζαμε χρόνια.

Ωστόσο, ο 35χρονος αστέρας των Λος Αντζελες Λέικερς δεν είναι απλά ένας από τους καλύτερους αθλητές παγκοσμίως, αλλά και ένας εξαιρετικά ανήσυχος αμερικανός πολίτης.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Τζέιμς ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου μη κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο την ενημέρωση των κοινοτήτων των μαύρων Αμερικανών σχετικά με τις εκλογές.

Η οργάνωση ονομάστηκε «More than a vote», εμπνευσμένο από το «More than an athlete», το μότο ζωής που έχει υιοθετήσει ο παίκτης του NBA.

Ο Τζέιμς είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να πολεμήσει την αποχή, η οποία είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Και ως πρώτη του κίνηση επέλεξε να βγει μπροστάρης και να μιλήσει για τον ρόλο της ψήφου.

«Ναι, θέλουμε να βγείτε έξω και να ρίξετε την ψήφο σας, αλλά θέλουμε πρώτα να σας ενημερώσουμε. Να σας δείξουμε τι προσπαθούν να κάνουν για να σας αποτρέψουν από το να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα», τόνισε μιλώντας στους ΝΥ Times.

Σε αυτήν την πρωτοβουλία ο Λεμπρόν έχει μαζί του κι άλλους NBAers, όπως ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο Τρέι Γιανγκ , ο Έρικ Μπλέντσο.

Την χρηματοδότηση της κίνησης ανέλαβε ο σταρ των Λέικερς που επέλεξε ως συνεργάτες του γνωστούς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς συμβούλους.

Ωστόσο, εδώ και περίπου ένα μήνα ο Λεμπρόν κινείται (παρασκηνιακά ή και μη) πιέζοντας τις ομάδες του ΝΒΑ να παραχωρήσουν τις αρένες τους για εκλογικά κέντρα με σκοπό να διευκολυνθούν οι πολίτες, αφού λόγω των τεράστιων χώρων δεν θα υπάρξει συνωστισμός των ψηφοφόρων.

«Ας μετατρέψουμε τα γήπεδά μας σε εκλογικά κέντρα», έβγαινε και έλεγε ο Τζέιμς.

«Γιατί η καλύτερη απάντηση στην κοινωνική ανισότητα και τις πάσης φύσεως διακρίσεις είναι περισσότερη δημοκρατία», συμπλήρωνε.

Και εισακούστηκε.

Σιγά σιγά το κίνημα των γηπέδων-εκλογικών κέντρων πήρε σάρκα και οστά και από εκεί που αρχικά δεν το πολυ-υπολόγιζαν, ξαφνικά θέριεψε και το υιοθέτησαν σχεδόν όλες οι ομάδες του ΝΒΑ.

Οι Ατλάντα Χοκς άνοιξαν το δρόμο, τον Ιούνιο, αποφασίζοντας να μετατρέψουν το γήπεδό τους, την State Farm Arena, σε εκλογικό κέντρο για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Τον δρόμο αυτό αρχίζουν να ακολουθούν και άλλες ομάδες του ΝΒΑ -βασικά, η συντριπτική πλειοψηφία από τις 30 που συμμετέχουν στη λίγκα.

Οι Πίστονς ανακοίνωσαν πως το προπονητικό τους κέντρο Henry Ford Detroit Pistons Performance Center θα διατεθεί για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα τους θα φτιάξουν μια ξεχωριστή σελίδα για την ενημέρωση των ψηφοφόρων σχετικά με τα δικαιώματά τους, αλλά και την εγγραφή τους.

«Όταν σκέφτομαι τον Τζορτζ Φλόιντ, την Μπριόνα Τέιλορ, τον Αχμόντ Έιρμπερι και τους άλλους δολοφονηθέντες, καταλαβαίνω ότι οι νεκροί δεν μπορούν να φωνάξουν για δικαιοσύνη. Είναι καθήκον των ζωντανών να το κάνουν και γι’ αυτούς. Στις συζητήσεις μας με τους παίκτες, τους προπονητές και τους υπαλλήλους μας εστιάζουμε στο πώς θα κάνουμε τους εαυτούς μας να ακουστούμε και να δώσουμε αξία στις φωνές μας. Κατά τη γνώμη μου η ψήφος είναι ο πιο ισχυρός τρόπος με τον οποίον μπορούμε να επιτεθούμε στην αδικία και να φέρουμε αλλαγή», δήλωσε τις προάλλες ο αντιπρόεδρος των Πίστονς, Αρν Τέλεμ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετατρέπουν κι αυτοί το Fiserv Forum σε εκλογικό κέντρο.

Το γήπεδο όπου αγωνίζονται τα «Ελάφια» θα μετατραπεί σε εκλογικό κέντρο το διάστημα 20 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου με σκοπό να διευκολυνθούν οι πολίτες.

«Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί με τον δήμο του Μιλγουόκι, με όποιον τρόπο μπορούμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να εξασκήσουν με ασφάλεια το δικαίωμα της ψήφου τους», έγραψε στο twitter ο αντιπρόεδρος των Μπακς, Άλεξ Λάσρι.

Μέχρι τώρα, 22 ομάδες ανακοίνωσαν πως παραχωρούν τα γήπεδά τους

Μόνο οκτώ αντιστέκονται μέχρι στιγμής: οι Μέμφις Γκρίζλις, οι Μπρούκλιν Νετς, οι Φίνιξ Σανς, οι Ορλάντο Μάτζικ, οι Μαΐάμι Χιτ, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και οι Νιου Ορλιανς Πέλικανς.

Αλλά, όπως υποστηρίζουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, σύντομα και αυτές θα βγάλουν σχετικές ανακοινώσεις.