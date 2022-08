«Καβγάς» Οικονόμου – Τσίπρα για άρθρο στους New York Times για τις υποκλοπές

Την αντίφαση μεταξύ της «φωτεινής» Ελλάδας των μεταρρυθμίσεων και της «σκοτεινής» Ελλάδας –μία αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, ανάμεσα σε άλλα– ανέδειξε σε «φιλοξενούμενο άρθρο» γνώμης στους New York Times υπό τον τίτλο «Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον ορατή σε όλους» («The Rot at the Heart of Greece Is Now Clear for Everyone to See») ο δημοσιογράφος Αλεξάντρ Κλαπ, με το δημοσίευμα να δίνει λαβές για νέα πολιτική κόντρα στο εσωτερικό.

Ειδικότερα, σε σχόλιο του στο Twitter για το άρθρο στην αμερικανική εφημερίδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έγραψε ότι «η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ», για να τονίσει στη συνέχεια: «Οσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς».

Η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ.

Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς. pic.twitter.com/LU4DL9YZt4 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) August 22, 2022

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας».

Παράλληλα κατηγόρησε την Κουμουνδούρου ότι ο δημοσιογράφος που έκανε «σημαία», είναι ο ίδιος «που τον Μάρτιο του 2020 κατήγγελλε διεθνώς την Ελλάδα επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της» στον Εβρο, και κοινοποίησε το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκε.

Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου ανέφερε:

«Κύριε Τσίπρα μην εκτίθεστε. Η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας. Ξέρουμε ότι προκειμένου να πλήξετε την κυβέρνηση, εσείς και οι φίλοι σας, αδιαφορείτε για τη χώρα. Κατά σύμπτωση, ο δημοσιογράφος που κάνετε σήμερα “σημαία”, είναι ο ίδιος που τον Μάρτιο του 2020 κατήγγελλε διεθνώς την Ελλάδα επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της».

Κύριε Τσίπρα μην εκτίθεστε. Η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας. pic.twitter.com/VDXtD3XZQS — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) August 22, 2022

Απάντηση στον κ. Τσίπρα, στην ίδια γραμμή, δόθηκε και από τον εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Τάσο Γαϊτάνη. Σε δική του ανάρτηση στο Twitter ο κ. Γαϊτάνης ανέφερε: «Η ανάγκη του κ. Τσίπρα για αντιπολίτευση τον κάνει να υιοθετεί απόψεις δημοσιογράφου που και στο παρελθόν έχει στραφεί εναντίον της χώρας μας. Ο κατήφορος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειωμό».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News