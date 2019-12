Καβγάς μπροστά στην κάμερα για Τραμπ – Μακρόν

Εμφανείς προσπάθειες να απαλύνουν την ένταση που είχε προηγηθεί κατέβαλαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Θα ήθελες να σου στείλω μερικούς μαχητές του ISIS; Μπορώ να σου δώσω. Μπορεί να πάρεις όσους θέλεις», είπε ο Τραμπ.

Ο Μακρόν απάντησε μάλλον αυστηρά: «Ας είμαστε σοβαροί. Η πλειονότητα των τζιχαντιστών προέρχονται από τη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή. Είναι αλήθεια ότι έχετε ξένους μαχητές που προέρχονται από την Ευρώπη. Αλλά είναι μια μικρή μειοψηφία του συνολικού προβλήματος που έχουμε στην περιοχή. Το βασικό είναι να ξεφορτωθούμε τον ISIS και τις άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε ο Μακρόν αμφισβητώντας ουσιαστικά την μόνιμη επωδό του Τραμπ ότι η συγκεκριμένη τρομοκρατική ομάδα έχει ηττηθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι εξετάζει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία με αφορμή την αγορά του ρωσικού αμυντικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα, επιρρίπτοντας και πάλι την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή στον προκάτοχό, τον Μπαράκ Ομπάμα, επειδή δεν πούλησε στην Τουρκία τους αμερικανικούς πυραύλους Patriot.

Ερωτηθείς για το αν θα επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, είπε:

«Το εξετάζουμε τώρα και το συζητάμε».

«Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήθελε να αγοράσει το δικό μας σύστημα Patriot και η κυβέρνηση του (πρώην προέδρου Μπαράκ) Ομπάμα δεν τους έδινε και τους έδωσε μόνο όταν ήταν έτοιμοι (οι Τούρκοι) να αγοράσουν ένα άλλο σύστημα», ανέφερε.

