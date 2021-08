Ιταλία: Εμπρησμοί οι έξι στις 10 πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων

Μετά τις εκατοντάδες πυρκαγιές των περασμένων ημερών στη νότια και κεντρική Ιταλία, ένα νέο πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε στην Σικελία.

Οι φλόγες κατακαίνε την ορεινή περιοχή των Νέμπροντι και Μαντονίε, στην ευρύτερη περιοχή του Παλέρμο.

Παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας, η φωτιά απείλησε κατοικημένες περιοχές και κατέστρεψε μεγάλες δασικές εκτάσεις.

Στην περιοχή Μπαλεστράτε εκκενώθηκαν κατοικίες και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε τον ουρανό στις περιοχές Κάπο Ντ’ Ορλάντο, Σαντ’ Αγκατα Μιλιτέλο και Μιλάτσο. Συνεχίζει να πνέει ισχυρός άνεμος και οι ζημιές για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής είναι ανυπολόγιστες.

Στην όλη περιοχή πραγματοποιούν ασταμάτητες ρίψεις νερού Καναντέρ και ελικόπτερα της Ιταλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο μεταξύ, από τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών, προέκυψε ότι τo 57% των πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες δυο εβδομάδες στη Σαρδηνία, στη Σικελία και στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας είναι αποτέλεσμα εμπρησμών.

To 13% οφείλεται σε απροσεξία ή ελλιπή συντήρηση και μόνον το 2% μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα σε κλιματικές συνθήκες.

Η αιτία των υπόλοιπων πυρκαγιών δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί.

#Incendiboschivi #Sicilia #Calabria, notte di lavoro per i #vigilidelfuoco, dall’alba 8 #Canadair in volo a: Castel di Lucio (ME) (nel video), Geraci, Gangi e Scillato (PA), alcune stalle coinvolte dalle fiamme, evacuate diverse case; Bagaladi (RC) e Longobucco (CS) #5agosto 9:15 pic.twitter.com/y8SDm4j7m8

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 5, 2021