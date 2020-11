Στο «Ποντίκι που Βρυχάται», την εξαιρετική βρετανική σάτιρα με τον Πίτερ Σέλερς, ένα μικροσκοπικό και τεχνολικά απαρχαιωμένο βασίλειο της Ευρώπης που βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης, κηρύσσει πόλεμο κατά των ΗΠΑ, με την ελπίδα της ήττας και επακόλουθο την οικονομική ενίσχυση. Ομως κάτι πάει στραβά.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν είναι φυσικά Πίτερ Σέλερς, αν και το ΜέΡΑ25 μοιάζει με το μικροσκοπικό βασίλειό του. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών, με αφορμή την Black Friday, κήρυξε πόλεμο στον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, Amazon, του βαθύπλουτου Αμερικανού Τζεφ Μπέζος.

Μάλιστα αυτή η σταυροφορία παρουσιάστηκε δεόντως από τον κεντροαριστερό Guardian, ο οποίος συχνά φιλοξενεί άρθρα και θέσεις του κ. Βαρουφάκη. Και ο ίδιος ο πρώην υπουργός, κάνει λόγο για όχι απλά μια εταιρεία ή ένα μονοπώλιο αλλά για «πυλώνα του νέου τεχνο-φεουδαλισμού» (κάτι σαν τεχνοφασισμός, αλλά στο επιχειρείν).

Today, Black Friday, we boycott Amazon. For ONE DAY we don't even visit its webpage. In solidarity with the international alliance of workers, climate & tax justice activists organised by the Progressive International to #MakeAmazonPayhttps://t.co/cxDHmbumpf

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 27, 2020