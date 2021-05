Ισραήλ: Σε πέντε ημέρες καταστρέψαμε τα τούνελ που έσκαβε η Χαμάς επί 10 χρόνια

Ενενήντα χιλιόμετρα υπόγειων τούνελ της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατέστρεψε το Ισραήλ στη διάρκεια των τελευταίων συγκρούσεων, που ξέσπασαν πριν από 10 ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη κατέστρεψαν περισσότερα από 90 χιλιόμετρα τούνελ, τα οποία αποτελούν ένα υπόγειο σύστημα, γνωστό με το όνομα «Μετρό» της Χαμάς.

Οι δαιδαλώδεις υπόγειες σήραγγες χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να κρύβονται τα μέλη της μετά τις επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον πόλεων του Ισραήλ, να εκπαιδεύονται και για να μεταφέρουν πυρομαχικά, όπλα και τρόφιμα στη Λωρίδα της Γάζας από αιγυπτιακό έδαφος. Οπως λένε οι Ισραηλινοί, τα τούνελ κόστισαν εκατομμύρια δολάρια και είναι πολύ ανεπτυγμένα και με πολλά παρακλάδια.

Τουλάχιστον μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Στο βίντεο που ανέβασαν στο YouTube οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρουν ότι «καταστρέψαμε σε πέντε μέρες αυτό που η Χαμάς έφτιαχνε επί 10 χρόνια!».

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.

We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

