Ιράν: Για έβδομη εβδομάδα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις – με θανατική ποινή απειλούνται οι συλληφθέντες

Οι γυναίκες και οι άντρες του Ιράν εξακολουθούν να βγαίνουν στους δρόμους και να διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος των μουλάδων διακινδυνεύοντας τη ζωή τους.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη συνεχή εβδομάδα, καθώς ξεκινούν οι δίκες για περισσότερους από 1.000 συλληφθέντες, που απειλούνται με την εσχάτη των ποινών.

Οι μαζικότερες από το 2019 διαδηλώσεις -που χαρακτηρίζονται «ταραχές» από τις ιρανικές αρχές- ξεκίνησαν μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί από την αστυνομία ηθών, στις 16 Σεπτεμβρίου με τις γυναίκες κάθε ηλικίας του Ιράν να πρωτοστατούν καίγοντας τις μαντήλες τους δημοσίως και κόβοντας τούφες από τα μαλλιά τους.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι αρχές προειδοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα τους διαδηλωτές ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθούν, αλλά οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν με συγκεντρώσεις στις γειτονιές, τα πανεπιστήμια και τις μεγάλες λεωφόρους των πόλεων.

Σύμφωνα με ιρανικές ΜΚΟ που εδρεύουν στο εξωτερικό, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους δεκάδες ανήλικοι, κατά την καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρη την χώρα και 93 ακόμη σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στην πόλη Ζαχεντάν, του νοτιοανατολικού Ιράν.

Κάθε τελετή πένθους, που οργανώνεται κατά την παράδοση την 40ή ημέρα μετά τον θάνατο, μετατρέπεται σε μαζική αντικαθεστωτική διαδήλωση, όπως το μνημόσυνο της Αμινί, την περασμένη εβδομάδα, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο νεκροταφείο και σημειώθηκαν βίαια επεισόδια με τους αστυνομικούς σε όλη την περιοχή.

Τη Δευτέρα, στη συνοικία Εκμπατάν της Τεχεράνης, κάτοικοι φώναξαν συνθήματα όπως «θάνατος στον Δικτάτορα» και «γυναίκα, ζωή, ελευθερία» προς τις συγκεντρωμένες δυνάμεις ασφαλείας που απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

in mahsa amini’s hometown of saqez, thousands ignore govt road closures to walk to her gravesite 40 days after her death in the custody of iran’s morality police pic.twitter.com/u6EvbGQtjw

Στην κουρδική πόλη Σαναντάι του βορειοδυτικού Ιράν, η κηδεία της Σαρίνα Σαέντι, 16χρονης που σκοτώθηκε στην καταστολή, μετατράπηκε σε διαδήλωση με αντικαθεστωτικά συνθήματα και γυναίκες να πετούν τις μαντίλες τους, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα την Νορβηγία.

Το 1500tasvir δημοσίευσε επίσης βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται ότι δείχνει φοιτητές της Ιατρικής να διαδηλώνουν στην πόλη Ταβρίς φωνάζοντας προς την αστυνομία ηθών: «Είστε διεστραμμένοι!»

Σύμφωνα με το Iran Human Rights, με έδρα την Νορβηγία, φοιτητές πραγματοποίησαν την Τρίτη καθιστική διαμαρτυρία στο Πανεπιστήμιο του Ισπαχάν. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν αντίστοιχες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αμίρ Καμπίρ της Τεχεράνης.

Στην ιερή πόλη Κομ έχουν εμφανισθεί τοιχογραφίες με τα πορτρέτα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του αγιατολάχ Χομεϊνί, καλυμμένα με κόκκινη μπογιά.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιρανική δικαιοσύνη κάνει λόγο για την απαγγελία κατηγοριών κατά 1.000 ατόμων στο πλαίσιο των «ταραχών».

Η Δικαστική Αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι άρχισε στην Τεχεράνη η δίκη πέντε ανθρώπων που κατηγορούνται για εγκλήματα που επισείουν την θανατική ποινή και διαπράχθηκαν στο πλαίσιο των διαδηλώσεων.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο ένας από τους κατηγορούμενους, ο Μοχάμαντ Γομπαντλού, καταδικάσθηκε σε θάνατο, σύμφωνα με βίντεο της μητέρας του που δημοσιοποιήθηκε από το Abdorrahman Boroumand Center, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την Ουάσινγκτον.

Οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει το Σάββατο ότι ο Μοχάμαντ Γομπαντλού κατηγορήθηκε για «επίθεση με αυτοκίνητο που προκάλεσε τον θάνατο ενός αστυνομικού και τον τραυματισμό πέντε άλλων». Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την τύχη του μετά την καταδίκη του.

Τουλάχιστον 46 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα την Νέα Υόρκη.

BREAKING: The Parliament of Canada 🇨🇦 is first in world to adopt motion calling to remove the Islamic regime of Iran from the UN Women's Rights Commission “given the brutal death of Mahsa Amini at the hands of the IRGC, the subsequent crackdown in Iran on women's rights…” /1 pic.twitter.com/kxtMUgDhFu

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 31, 2022