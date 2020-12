Στρατηγός του Τραμπ τού προτείνει… πραξικόπημα!

Ενα από τα πρόσωπα με τα οποία απασχολήθηκε η περίφημη «έρευνα Μιούλερ», περί ανάμειξης των Ρώσων στις προεδρικές εκλογές του 2016, είναι και ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ και διατελέσας στρατηγός του αμερικανικού στρατού, Μάικλ Φλιν.

Προσφάτως ο Φλιν έλαβε «προεδρική χάρη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και ομολογήθηκαν», όπως γράφει και ο ανταποκριτής στην Ουάσινγκτον της Corriere della Sera, κατά την παραπάνω έρευνα του εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ. Η παραίτηση του στρατηγού από το πόστο που του δόθηκε στη διοίκηση Τραμπ οφείλεται ακριβώς σε αυτά τα πιστοποιημένα γεγονότα, δηλαδή στα ψέματα που είπε σχετικά με τις σχέσεις του με ρώσους διπλωματικούς παράγοντες.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020