ΗΠΑ: Εμβολιασμένος, αγαπάς και αγαπιέσαι καλύτερα

Ο Λευκός Οίκος του Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να συνεργαστεί, κατά κάποιον τρόπο, με εφαρμογές γνωριμιών και με σκοπό να κάνει τους χρήστες και τις χρήστριές τους «ελκυστικότερους» και «ελκυστικότερες», όπως επί λέξει δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος που είναι αρμόδιος για τη νόσο COVID, ο Αντι Σλάβιτ. Και πώς γίνονται «ελκυστικότεροι» οι Αμερικανοί αυτήν την εποχή; Διά του εμβολιασμού τους με αντικορονοϊκά ενέσιμα σκευάσματα.

Για να κατανοηθεί η φαινομενικά παράδοξη είδηση, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής πληροφορίες που έρχονται από τις ΗΠΑ: πρώτον, ότι η διοίκηση Μπάιντεν φιλοδοξεί να εμβολιάσει το 70% των ενηλίκων Αμερικανών μέχρι την εθνική εορτή τους, στις 4 Ιουλίου, τουλάχιστον με το πρώτο από τα δύο εμβόλια, και, δεύτερον, ότι το αμερικανικό πρόγραμμα εμβολιασμού έχει κολλήσει κάπως, αφού επιβραδύνεται, όπως έγραψε ο ιστότοπος Techcrunch. (Η Corriere della Sera παρατήρησε ότι ο αριθμός των καθημερινών εμβολιασμών έπεσε στο μισό από το «πικ» του περασμένου Απριλίου.)

Αρα η έμπνευση του επιτελείου της Ουάσινγκτον δεν συνιστά παρά ένα επιπλέον «όπλο» στον αγώνα κατά της πανδημίας. Μάλιστα οι συντάκτες του Techcrunch το χαρακτηρίζουν «δημιουργικό».

White House advisor Andy Slavitt:

“We have finally found the one thing that makes us all more attractive: a vaccination.” pic.twitter.com/mUMbB8XKOU

— Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2021