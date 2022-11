Η κυβέρνηση Μελόνι επέτρεψε σε πλοίο με μετανάστες να προσεγγίσει την Κατάνη

Η πρώτη κρίση για την Τζόρτζια Μελόνι, τη φιλόδοξη και λαϊκίστρια νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας, της ήρθε από εκεί απ’ όπου ίσως δεν το περίμενε: όχι από τις Βρυξέλλες, λόγω της πρόθεσής της για οικονομικούς πειραματισμούς και προστατευτισμό, ή από το ΝΑΤΟ λόγω της επαμφοτερίζουσας θέσης κυβερνητικών της εταίρων στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά από το Μεταναστευτικό.

Η Μελόνι, μια ακροδεξιά πολιτικός, έπαιξε προεκλογικά το χαρτί της μηδενικής ανοχής και των κλειστών συνόρων, όμως τώρα δέχεται ασφυκτικές πιέσεις να επιτρέψει να ελλιμενιστούν τα πλοία ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν διασώσει εκατοντάδες μετανάστες στη Μεσόγειο.

Και αργά το βράδυ της Παρασκευής, η ιταλική κυβέρνηση επέτρεψε να προσεγγίσει στο λιμάνι της Κατάνης ένα πλοίο της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης SOS Humanity.

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσε το βράδυ στη Ρώμη, πως το πλοίο «Humanity 1» κατευθύνεται προς την Κατάνη.

Μόλις φθάσει αρόδο σε αυτό το λιμάνι της Σικελίας, γιατροί θα ανέβουν στο πλοίο για να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας των 179 μεταναστών που διέσωσε στη Μεσόγειο.

«Θα μπορέσει να παραμείνει στα χωρικά μας ύδατα όσο θα είναι απαραίτητο για να εξετάσουμε όλα τα επείγοντα περιστατικά πάνω σ’ αυτό. Θα δεχθούμε όλους όσοι είναι για παράδειγμα ανήλικοι ή, σύμφωνα μ’ αυτά που μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης, είναι έγκυες γυναίκες ή με μικρά παιδιά, ανθρώπους που έχουν πυρετό», διαβεβαίωσε.

Όμως «όσοι δεν εκπληρώνουν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να οδηγηθούν από το πλοίο έξω από τα χωρικά μας ύδατα», προειδοποίησε.

Τα ίδια με τον Ταγιάνι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου και ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, ο οποίος διευκρίνισε ότι στο «Humanity 1» φέρεται να επιβαίνουν περισσότεροι από 100 ασυνόδευτοι ανήλικοι.

«Δεν θα αμελήσουμε τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις μας… όμως θέλουμε να επιμείνουμε και στα καθήκοντα των κρατών, υπό τις σημαίες των οποίων βρίσκονται τα πλοία», δήλωσε ο Πιαντέντοζι.

Η Πέτρα Κρίσοκ, η οποία είναι υπεύθυνη Τύπου της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης και βρίσκεται μέσα στο πλοίο, δήλωσε πως οι μετανάστες κοιμούνται στο κατάστρωμα και μπορεί σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με τρικυμία, μετά την καλοκαιρία των τελευταίων ημερών.

1/4 The 179 rescued people on board the #Humanity1 urgently need a port of safety! Among them are a 7-month-old baby & over 100 unaccompanied minors who are particularly suffering from the psychological strain. 11 requests for a place of safety have been unsuccessful so far. pic.twitter.com/HPUSutEu2D

— SOS Humanity (international) (@soshumanity_en) October 31, 2022