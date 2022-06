Η κόρη του Χάρι και της Μέγκαν έγινε ενός έτους και ποζάρει στον φακό

Τον πρώτο χρόνο της ζωής τής κόρης τους Λίλιμπετ, γιόρτασαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες της. Η μικρούλα που έχει τα χρώματα του πατέρα της, πόζαρε στον φακό, στην αυλή του Frogmore Cottage, του σπιτιού που διατηρεί η οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φορώντας ένα φόρεμα ανοιχτού γαλάζιου χρώματος και μια λευκή κορδέλα στα μαλλιά της, η Λίλιμπετ, που έχει τα μπλε μάτια και τα καστανοκόκκινα μαλλιά του Χάρι, χαμογελούσε στον φωτογραφικό φακό και έδειχνε να περνάει πολύ καλά στο πικ-νικ που οργάνωσαν στον κήπο για τα γενέθλιά της οι γονείς της, καλώντας στενούς φίλους και συγγενείς.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu

Τη φωτογραφία τράβηξε ο Μίσαν Χάριμαν, φίλος της οικογένειας, που παραβρέθηκε με τη σύζυγο και τις κόρες τους στο πάρτι. Στο παρελθόν είχε φωτογραφίσει την Μέγκαν με την Λίλιμπετ και την γυναίκα του και τα δικά τους παιδιά στο σπίτι τους, (φωτογραφία κάτω) ενώ από φωτογραφίες, φαίνεται ότι κάνει παρέα και με τον Χάρι, με τον οποίο βρέθηκε στους Αγώνες Invictus που διοργανώνονται για την στήριξη των στρατιωτικών με αναπηρία.

Την τούρτα γενεθλίων της Λίλιμπετ είχε φτιάξει η Κλερ Πτακ, ιδιοκτήτρια του Violet Bakery, που είχε αναλάβει και την τούρτα του γάμου του Χάρι και της Μέγκαν.

Οι φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες ώρες αφότου ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ανάρτησαν ανέκδοτες φωτογραφίες από τις τετραήμερες εκδηλώσεις προς τιμήν των 70 ετών στον θρόνο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Την Λίλιμπετ είδε για πρώτη φορά και η προγιαγιά της Ελισάβετ, αλλά δεν υπάρχουν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται μαζί. Πάντως, η βασιλική οικογένεια ευχήθηκε χρόνια πολλά στη μικρή μέσω Twitter.

“I have been humbled and deeply touched that so many people have taken to the streets to celebrate my Platinum Jubilee.”

As the #PlatinumJubilee weekend draws to a close, Her Majesty has sent a thank you message to all those who have marked her 70 years as Queen. pic.twitter.com/eoZTcrTr6C

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 5, 2022