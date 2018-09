Η Κίνα κατηγορεί τη Σουηδία για καταπάτηση ατομικών δικαιωμάτων!

Η τριμελής οικογένεια Ζενγκ διαμαρτύρεται, φωνάζει και οδύρεται κατάχαμα στο πεζοδρόμιο, καταγγέλλει στην πόλη και στον κόσμο, στους περαστικούς και στο Web τη βάναυση συμπεριφορά που εισέπραξε από τα όργανα της τάξεως.

Οι Ζενγκ είναι κινέζοι τουρίστες και το πεζοδρόμιο γκρο μπετόν. Η πόλη ονομάζεται Στοκχόλμη και τα όργανα είναι σουηδοί αστυφύλακες.

Αν η ιστορία μας έμενε εκεί, σε ένα επίπεδο βίντεο, όπως αυτό που ακολουθεί, στο διαδικτυακό σύμπαν θα είχε διαδηλωθεί μόνο το οχληρό (λόγω Αστυνομίας) αποτέλεσμα μιας ασήμαντης και παντελώς αδιάφορης διένεξης μεταξύ ενός φτηνιάρη ξενοδόχου κατηγορίας hostel και μίας παρέας κινέζων τουριστών – ή το αντίστροφο, δεν έχει σημασία ποιος ξεκίνησε τον καβγά.

Αλλά η ιστορία μας έλαβε διπλωματικές διαστάσεις, και τώρα η Κίνα κατηγορεί τη Σουηδία για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κινέζων πολιτών…

Γιατί τόσος ντόρος; Μάλλον διότι ο Δαλάι Λάμα, η θρησκευτική κεφαλή τού υπό κινεζική κατοχή Θιβέτ -ένα συμβολικό πρόσωπο που «παραδοσιακά» ερεθίζει το Πεκίνο-, επισκέφθηκε τη Σουηδία την περασμένη εβδομάδα.

Ο Guardian εξιστορεί τα γεγονότα ως εξής:

Μια διαφωνία μεταξύ τριών Κινέζων τουριστών και ενός ξενώνα τύπου hostel στη Στοκχόλμη σχετικά με την κράτηση του δωματίου και με το λεγόμενο τσεκίν μετατράπηκε σε κρίση των σχέσεων Κίνας – Σουηδίας. Η Κίνα απαιτεί τη σουηδική συγγνώμη και επιπλέον εξέδωσε προειδοποιητική ταξιδιωτική οδηγία στην οποία αναφέρεται ότι «τρεις Κινέζοι κακοποιήθηκαν βαναύσως» από τη σουηδική αστυνομία στις 2 Σεπτεμβρίου.

China's Foreign Ministry said Mon that Swedish police have not responded to a request by Chinese embassy for a meeting and urged Sweden's government to protect the safety & legitimate interests of Chinese tourists in response to ill-treatment of Chinese tourists by Swedish police pic.twitter.com/huV5rPKDi9

— People's Daily,China (@PDChina) September 17, 2018