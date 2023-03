Η Credit Suisse «βυθίζει» τις αγορές – Νέο τραπεζικό sell off

Η ανεξέλεγκτη κατρακύλα της Credit Suisse την Τετάρτη, συμπαρασύρει τα χρηματιστήρια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σε ένα γενικευμένο τραπεζικό sell off που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, λίγες ημέρες μετά και την κατάρρευση των αμερικανικών Silicon Valley Bank και Signature Bank.

Η μετοχή της Credit Suisse στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης υποχώρησε σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα την Τετάρτη, έπειτα από τη «βουτιά» που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στη σκιά της κατάρρευση της Silicon Valley Bank.

Θρυαλλίδα της κρίσης αποτέλεσε η δήλωση από τη Saudi National Bank, τον μεγαλύτερο ιδιώτη μέτοχο του Ομίλου Credit Suisse, ότι δεν θα παράσχει περαιτέρω στήριξη στην ελβετική τράπεζα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της Saudi National Bank, Αμάρ Αλ Κουντέρι, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αγοράσει περισσότερες μετοχές της ελβετικής τράπεζας, επικαλούμενος λόγους του ρυθμιστικού πλαισίου.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θα υπερβούμε το 10%. Είναι ένα ρυθμιστικό ζήτημα», εξήγησε μιλώντας στο πρακτορείο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Credit Suisse, Αξελ Λέχμαν, σημείωσε ότι πιθανή κρατική στήριξη «δεν είναι καν στο τραπέζι».

Σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv η σαουδαραβική τράπεζα κατέχει μερίδιο 9,88% στην Credit Suisse – μερίδιο το οποίο είχε αποκτήσει έναντι 1,4 δισ. φράγκων, αλλά ήδη, όπως αναφέρει το Bloomberg. καταγράφει ζημιά 500 εκατ. φράγκων από την επένδυση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2022 καταγράφηκαν εκροές καταθέσεων ύψους 110 δισ. ελβετικών φράγκων και στο σύνολο του έτους καθαρή ζημία ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (8 δισ. δολ.).

«Η επόμενη τράπεζα που θα καταρρεύσει είναι η Credit Suisse», ήταν και τελευταία πρόβλεψη του αναλυτή και επενδυτή της Wall Street Ρόμπερτ Κιγιοσάκι. «Το πρόβλημα είναι η αγορά ομολόγων, και η πρόβλεψή μου-είχα προβλέψει την πτώχευση της Lehman Brothers πριν από χρόνια- νομιζω είναι ότι η επόμενη τράπεζα που θα καταρρεύσει είναι η Credit Suisse-, δήλωσε.

Την ίδια ώρα τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) της ελβετικής τράπεζας εκτινάσσονταν σε νέα υψηλά, φθάνοντας να διαπραγματεύονται ακόμη και 18 φορές υψηλότερα από τα CDS της έτερης ελβετικής UBS και εννέα φορές πάνω από εκείνα της γερμανικής Deutsche Bank.

«Τα επίπεδα αυτά είναι ανάλογα με εκείνα που βλέπαμε στα CDS των ελληνικών τραπεζών κατά την κορύφωση της κρίσης χρέους», σχολίασε χαρακτηριστικά το Bloomberg.

Για «στιγμή Lehman» (Lehman moment) για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, μίλησε ο αμεριανο-ιρανός οικονομολόγος – γνωστός και ως Dr. Doom- Noυριέλ Ρουμπινί.

Η Credit Suisse είναι πολύ μεγάλη για να πέσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να σηκωθεί», σχολίασε χαρακτηριστικά (δείτε κάτω το σχετικό tweet) παραλληλίζοντας την κατάρρευση της ελβετικής τράπεζας με αυτή της Lehman Brothers και το συνεπακόλουθο spillover.

As I pointed out in my Bloomberg TV interview this morning the Credit Suisse crisis is a “Lehman moment” for European and global markets. “Too big to fail and too big to be saved”. It is not even clear what their various unrealized losses on securities and other assets are.

— Nouriel Roubini (@Nouriel) March 15, 2023