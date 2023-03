«Αναρχία» στο βασίλειο της ζούγκλας: Νεαρά λιοντάρια σκότωσαν τον βασιλιά τους, Σνίγκβε

Ενα λιοντάρι πολύ αγαπητό στην Τανζανία σκοτώθηκε από νεότερους αντίζηλούς του στη ζούγκλα.

Ο Σνίγκβε (γνωστός και ως Μπομπ Τζούνιορ), όπως τον είχαν ονομάσει οι ντόπιοι, ήταν ο βασιλιάς της ζούγκλας στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι στη βόρεια Τανζανία, που βρίσκεται στο μέσο της ανατολικής Αφρικής.

Ξεναγοί, επισκέπτες και φύλακες του πάρκου τίμησαν τον «θρυλικό» Σνίγκβε με αναφορές στο Ιντερνετ.

Το λιοντάρι ήταν κυρίαρχος της περιοχής τα τελευταία επτά χρόνια και βασίλευε με τη βοήθεια του αδελφού του, του Τρίγκβε, που έχει εξαφανιστεί και θεωρείται ότι σκοτώθηκε από τα ίδια νεαρά λιοντάρια.

RIP to these two beautiful #Lions 💔 one is Bob Jr/Snyggve known as King of the #serengeti and his brother Tryggve who were both killed by younger lions in a bloody change of leadership 🦁 damn #LionKing is just as sad in real life 😢 #RIP #circleoflife #bobjr #sleeptight pic.twitter.com/fOBLm3dIrN

— Katie Ward Writer (@KatieWWriter) March 15, 2023