H Πελόζι προειδοποιεί: Ο Τραμπ μπορεί να καθαιρεθεί

Για τους Ρεπουμπλικανούς των ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι κάτι σαν τον Ιαβέρη, τον φανατισμένο διώκτη στους «Αθλίους» του Βίκτωρος Ουγκό (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι Αμερικανοί είναι γνώστες της κλασικής λογοτεχνίας). Για όλους τους υπόλοιπους είναι η Νέμεσις του Ντόναλντ Τραμπ, του ανθρώπου που με ασύστολα ψεύδη και ανερυθρίαστη δημαγωγία κατάφερε να πάρει την εξουσία στην ισχυρότερη χώρα της Γης.

Ισορροπώντας ανάμεσα στους δύο ρόλους, η Νάνσι Πελόζι έδωσε το βράδυ της Κυριακής συνέντευξη στο ABC και διαβεβαίωσε το αμερικανικό κοινό ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να καθαιρεθεί ο Τραμπ από την προεδρία –όλα αυτά ενώ ξεκινά μια κρίσιμη εβδομάδα όσον αφορά την προοπτική έναρξης της δίκης του 45ου προέδρου των ΗΠΑ στη Γερουσία.

«Θεωρούμε πως υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να καθαιρεθεί ο πρόεδρος» Τραμπ, είπε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ηγετική προσωπικότητα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε ούτε αυτή τη φορά τον εκνευρισμό του για τη διαδικασία παραπομπής του, η οποία έχει αμαυρώσει το τέλος της πρώτης του θητείας στην προεδρία –και ενώ διεκδικεί την επανεκλογή του στο ύπατο αξίωμα.

«Γιατί έπρεπε να έχω το στίγμα της “παραπομπής” πλάι στο όνομά μου ενώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό;» διερωτήθηκε με εμφανή οργή ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter χθες, πληκτρολογώντας τη λέξη «τίποτα» με κεφαλαία για έμφαση όπως συνηθίζει.

Why should I have the stigma of Impeachment attached to my name when I did NOTHING wrong? Read the Transcripts! A totally partisan Hoax, never happened before. House Republicans voted 195-0, with three Dems voting with the Republicans. Very unfair to tens of millions of voters!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020