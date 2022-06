Ιωβηλαίο: H Ελισάβετ δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις της Παρασκευής λόγω αδιαθεσίας

Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας προκάλεσε η ανακοίνωση των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ για την «δυσφορία» που αισθάνθηκε στη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Πέμπτης για τη συμπλήρωση 70 ετών στον βρετανικό θρόνο (Πλατινένιο Ιωβηλαίο).

«Η βασίλισσα απήλαυσε σήμερα την παρέλαση και την αεροπορική επίδειξη, αλλά αισθάνθηκε κάποια δυσφορία. Λαμβάνοντας υπόψη το ταξίδι και την δραστηριότητα που απαιτείται για την αυριανή συμμετοχή της στη Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, η Αυτής Μεγαλειότης αποφάσισε με μεγάλη απροθυμία να μην παραστεί», ανέφερε το επίσημο ανακοινωθέν.

Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή το BBC – όπου η είδηση βρέθηκε στην πρώτη θέση της ιστοσελίδας του δικτύου – σχολίασε πως η υγεία της βασίλισσας «βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο», όπως συμβαίνει ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για μία μερίδα του βρετανικού Τύπου.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίσθηκε στον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ κατά την πρώτη ημέρα των εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της, επευφημούμενη από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί. Η 96χρονη βασίλισσα εθεάθη να στέκεται ακίνητη ενώ στηριζόταν σε ένα μπαστούνι. Στη συνέχεια, παρακολούθησε πτήσεις αεροσκαφών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF), συνοδευόμενη από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

