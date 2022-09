Ο Ερντογάν τον χαβά του: Δεν θα σας σώσουν τα αμερικανικά όπλα σε Θράκη και νησιά

Καθημερινότητα πια οι τουρκικές απειλές κατά της χώρας μας, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην μπορεί να κρύψει την ενόχλησή του για την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά παράλληλα να επιχειρεί και να υποβαθμίσει τη σημασία της.

Η Αμερική δεν θα σας σώσει, αναφώνησε ο τούρκος πρόεδρος -εξοργισμένος και από την ανεπιτυχή προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να συναντηθεί με τον πρόεδρο Μπάιντν την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη- και κάνοντας εκ νέου αναφορά στο Μεταναστευτικό, την (τουρκική όπως επιμένει να την αποκαλεί) μειονότητα στη Δυτική Θράκη, αλλά και το γνωστό τουρκικό αφήγημα περί υπαρξης κέντρου εκπαίδευσης τρομοκρατών στο Λαύριο, κάλεσε σε απαξιωτικό ύφος την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να.. συνέλθουν!

«Τα όπλα που συσσωρεύτηκαν στη Δυτική Θράκη και στα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς. Η δύναμή μας είναι πολύ πέρα από αυτά. Σας υπενθυμίζουμε όμως ότι αυτό σημαίνει μυστική κατοχή (σ.σ. εννοώντας των Αμερικανών). Η υποστήριξη από την Αμερική δεν σας σώσει», ανέφερε συγκεκριμένα στη νέα του επίθεση κατά της Ελλάδας.

President @RTErdogan: “The weapons piled up in Western Thrace and the islands make no sense to us because our power is far beyond them, but we remind you that this means a covert occupation.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) September 27, 2022

«Νομίζετε ότι η υποστήριξη από την Αμερική και την Ευρώπη θα σας σώσει; Aπλά άδικος κόπος, τίποτε άλλο», παρατήρησε, απαντώντας ουσιαστικά στη φράση του Πρωθυπουργού ότι απέναντι της η Τουρκία έχει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

President @RTErdogan: "Do you think the support (to Greece) from the US and Europe will save you? It will not. You simply spin your wheels; it does nothing else." — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) September 27, 2022

«Οι τρομοκράτες προστατεύονται σχεδόν σε κάθε χώρα στην Ευρώπη, ειδικά στο στρατόπεδο του Λαυρίου στην Ελλάδα»», υποστήριξε στη συνέχεια ο τούρκος πρόεδρος, επιμένοντας στις γνωστές συκοφαντίες κατά της χώρας μας. «Περιμένουμε από όλες τις χώρες, ειδικά από τους γείτονες, να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων», συμπλήρωσε στη σχετική αναφορά του.

President @RTErdogan spoke at the extended meeting of the AK Party’s provincial heads. “The murderers who shed the blood of our citizens are embraced in almost every country in Europe, particularly in the Lavrion camp in Greece. They can walk around freely by waving their arms.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) September 27, 2022

Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τους φόβους περί επικείμενου θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, ήρθε να επιδεινώσει περαιτέρω η πληροφορία που κυκλοφόρησε περί έκτακτης σύσκεψης του τούρκου υπουργού Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Γιασάρ Γκουλέρ, στρατηγούς και διοικητές μονάδων των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης πρόλαβαν να μιλήσουν για «σημαντική εξέλιξη» εν μέσω της «συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής», Μανώλη Κωστίδη, η εν λόγω πληροφορία δεν ισχύει.

