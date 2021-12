Ελον Μασκ: Θα πληρώσω $11 δισ. σε φόρους το 2021

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space X, Ελον Μασκ, ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το ποσό που καλείται να πληρώσει σε φόρους για αυτή τη χρονιά.

«Για όσους αναρωτιέστε, θα πληρώσω περισσότερα από 11 δισ. δολάρια σε φόρους φέτος», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, απαντώντας έτσι στη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν και τους υπόλοιπους επικριτές του.

Αν αληθεύει, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό σε φόρο εισοδήματος που έχει πληρώσει ποτέ αμερικανός πολίτης, σύμφωνα με το CNBC.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

Από κάτω βέβαια, τα σχόλια είναι τα περισσότερα εναντίον του, με κάποιον να απαντά χαρακτηριστικά: «Εβγαλες 119 δισ. δολάρια. Θα έπρεπε να πληρώσεις 35 δισ. σε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος μετά τις απαλλαγές».

Ο επιχειρηματίας πρόσφατα ψηφίστηκε ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, για την προσφορά του στην ανθρωπότητα.

Μετά την ανακοίνωση του Time, η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν έγραψε στο Twitter ότι πρέπει να αλλάξει η ελλιπής φορολογική νομοθεσία «ώστε να υποχρεωθεί να πληρώνει φόρους το Πρόσωπο της Χρονιάς και να σταματήσει να είναι παράσιτο σε βάρος άλλων».

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6

— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021